Ekstraklasa. Marcin Animucki o bazie Cracovii w Rącznej i nowym sezonie. Wideo

Prezes Ekstraklasy SA, Marcin Animucki, był obecny na uroczystym rozpoczęciu budowy ośrodka treningowego Cracovii w Rącznej. Prezes nie skrywał radości z tego, że kolejny ekstraklasowy klub będzie miał rewelacyjne warunki do trenowania. - Moim marzeniem jest, żeby co roku dwa albo trzy obiekty dołączały do naszej ligi - zdradził Marcin Animucki.