Historyczny wyczyn Stephanie Gilmore. Wideo

Australijka Stephanie Gilmore przeszła do historii światowego surfingu. 30-letnia zawodniczka po raz siódmy w karierze zdobyła tytuł mistrzyni świata w surfingu. Dokonała tego podczas zawodów na Honolua Bay na Hawajach. Gilmore swój pierwszy mistrzowski tytuł wywalczyła w debiutanckim sezonie w 2007 roku.

"Sufring jest dla mnie wszystkim. Pamiętam, jak byłam młodą dziewczyną i surfowałam cały dzień, nie myślałam o niczym innym. To wciąż moja pierwsza miłość, która dała mi tak wiele. Tyle radości i wyzwań. O mój Boże. To takie wyjątkowe. Surfowanie jest najlepsze" - powiedziała Gilmore.