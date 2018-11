Sophia Floersch wraca do domu po koszmarnym wypadku. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Sophia Floersch miała koszmarny wypadek podczas wyścigu Formuły 3 o Grand Prix Makau, gdy pędząc 170 km/h przeleciała przez barierę ochronną i rozbiła się. 17-letnia przeszła skomplikowaną operację kręgosłupa, która trwała dziewięć godzin. Niemka czuje się dobrze, została wypisana ze szpitala i wróci do ojczyzny. Przed wyjazdem Floersch spotkała się z dziennikarzami. "Myślę, że powrót do zdrowia przebiega całkiem nieźle. Tak jak już powiedziałam, jeśli tylko będzie to możliwe, to na pewno wrócę do ścigania" - powiedziała.

"Teraz nie ma już większego problemu. Przewidujemy, że rehabilitacja potrwa od trzech do sześciu miesięcy. Jest młoda. Jak wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem, to za rok wróci do wyścigów samochodowych" - stwierdził Chan Hong Mou stwierdził konsultant medyczny Centro Hospitalar Conde de Sao Januatia.