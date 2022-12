Zwolennik Putina marzy o sportowej prezydenturze. Wsparli go... Czeczeni

Karjakin był mistrzem świata, wygrywał z Carlsenem

Nie minął miesiąc, a za swoje jawne propagowanie agresji został zawieszony przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE) na pół roku , co wykluczyło go z uczestnictwa w Turnieju Kandydatów. Co ciekawe, prezydentem FIDE też jest Rosjanin Arkadij Dworkowicz, wicepremier Rosji w latach 2012-2018, któremu kadencję przedłużono w sierpniu tego roku, czyli już po wybuchu wojny.

Rosyjski arcymistrz: On jest osobą niepożądaną dla międzynarodowej społeczności szachowej

- Karjakin to precedens w swoim rodzaju, chyba jedyna osoba w historii szachów, która została zdyskwalifikowana za poglądy polityczne. To nie jest kwestia tego, czy się z nim zgadzam, czy nie. Obiektywnie jest osobą niepożądaną i czerwoną flagą dla międzynarodowej społeczności szachowej. Jego wybór byłby policzkiem dla opinii publicznej. Jeśli go wybiorą, zostanie zrobione wszystko, aby uniemożliwić grę rosyjskim szachistom. On to widzi inaczej, sądzi, że ma rację. Może uważa, że lepiej by było, aby szachy rozwijały się tylko w Rosji. Ja go nie popieram - mówi rosyjski arcymistrz Daniił Dubow, cytowany przez "Championship".