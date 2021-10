Żużel. Zagar w Cellfast Wilkach nie będzie. Zostanie po staremu

Matej Zagar niedawno podziękował Stelmet Falubazowi Zielona Góra. Zrezygnował z przedłużenia kontraktu, choć dostał dobrą ofertę. Słoweniec uparł się jednak, żeby zostać w PGE Ekstralidze. Liczył na Cellfast Wilki Krosno. Te jednak nie awansowały, więc nie chcą robić zmian w kadrze.

Szczepaniak i Milik zostaną w Wilkach

Andrzej Lebiediew i Tobiasz Musielak, to już ogłoszone przez Wilki nazwiska zawodników, którzy zostają w kadrze na sezon 2022. Z naszych informacji wynika, że Mateusz Szczepaniak i Vaclav Milik też już są dogadani. Pytanie, kiedy klub to ogłosi.

Działaczom pozostaje do załatwienia sprawa Patryka Wojdyło, który ma inne oferty, więc życzy sobie 150 tysięcy złotych za podpis i 2,5 tysiąca za punkt. W tym tygodniu Wilki mają rozmawiać z zawodnikiem U-24, niewykluczone, że dojdzie do porozumienia.

Wilki w kolejce po juniora

W Krośnie przede wszystkim koncentrują się jednak na juniorach, bo ta formacja była największą bolączką. Na liście życzeń są Kajetan Kupiec i Franciszek Karczewski z Eltrox Włókniarza Częstochowa, ale i też Mateusz Majcher i Jakub Stojanowski ze 7R Stolaro Stali Rzeszów.

W ciemno można założyć, że tam, gdzie są nieźli juniorzy do wyjęcia, tam w kolejce stoją Wilki. Klubowa szkółka pracuje już co prawda pełną parę, ale wychowanie dobrego zawodnika to dłuższy proces.