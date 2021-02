Żużel. Rewolucja w eWinner 1. Lidze i 2. Lidze Żużlowej. Rozgrywki zyskają większego prestiżu

Polski żużel to już nie tylko PGE Ekstraliga. Coraz bardziej dają o sobie znać zarówno eWinner 1. Liga, jak i 2. Liga Żużlowa. Za kilka tygodni na kibiców czekają najsilniej obsadzone rozgrywki w historii. To jednak nie wszystko. Marketingiem zajmie się firma One Sport, która ma wznieść wszystko na jeszcze wyższy poziom. To będzie niewątpliwie historyczny rok dla czarnego sportu w naszym kraju.

Przeciętnemu polskiemu kibicowi hasło żużel kojarzy się tylko i wyłącznie z PGE Ekstraligą, bądź cyklem Grand Prix. Takie przekonanie panuje już od kilku dobrych lat, co zresztą zauważyli sami włodarze polskiego speedwaya, którzy postanowili nieco ożywić eWinner 1. Ligę oraz 2. Ligę Żużlową. Powstała nowoczesna strona internetowa, aplikacja i co najważniejsze rozgrywki były pokazywane w telewizji. Swoją cegiełkę dołożyły również kluby. Na zapleczu PGE Ekstraligi fani oglądali najciekawszy sezon od lat. Wszystko zakończyło się wielkim organizacyjnym sukcesem.

Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia! Wydarzenia z ostatnich miesięcy jeszcze bardziej napędziły naszych rodzimych działaczy. Główna Komisja Sportu Żużlowego porozumiała się One Sport, który będzie odpowiedzialny za marketing w eWinner 1. Lidze i 2. Lidze Żużlowej. Toruńska firma to między innymi organizator cyklu TAURON SEC, czy zmagań o indywidualne mistrzostwo świata juniorów. Ponadto od kilku lat pod ich opieką jest również reprezentacją Polski. Kibice mogą spodziewać się więc opakowania rozgrywek na najwyższym poziomie.

- Praca, którą wykonaliśmy do tej pory, została oceniona pozytywnie, dlatego od pewnego czasu zaczęliśmy rozmawiać na temat marketingu eWinner 1. Ligi oraz 2. Ligi Żużlowej. Tak naprawdę przyglądaliśmy się temu i rozmawialiśmy od roku, żeby jak najtrafniej przeanalizować potrzeby marketingowe obu lig. Cieszymy się bardzo, że zostaliśmy po raz kolejny obdarzeni zaufaniem i możemy zapewnić, że kibice zobaczą sporo zmian w działaniu marketingowym obu lig - powiedział prezes zarządu One Sport, Karol Lejman na łamach polskizuzel.pl.

Kibice już odliczają dni do pierwszych spotkań o stawkę w sezonie 2021. Poza najwierniejszymi fanami, ścigania doczekać nie mogą się sami organizatorzy, którzy zapowiadają niespodzianki. - Chcielibyśmy przede wszystkim zwiększyć świadomość marki 1 i 2. Ligi Żużlowej, chcemy postawić na większą interakcję z kibicami oraz poszczególnymi klubami. Bardziej otworzyć się na świat social media. Mogę zapewnić, że na profilach obu lig kibice znajdą wiele ciekawostek, fajnych historii, dużo multimediów. Liczę na to, że nasze działania spotkają się z pozytywnym odbiorem wszystkich fanów żużla - przekazał z kolei Radosław Zieliński z One Sport, który odpowiedzialny jest za projekt marketingu dla obu lig.

