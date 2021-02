Początek roku kalendarzowego to dla żużlowych klubów okres stojący pod znakiem zgrupowań i obozów przygotowawczych. Motor Lublin pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem swojej drużyny w hiszpańskim kurorcie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Stal na Teneryfie. Głos recepcji. Wideo INTERIA.TV Do śródziemnomorskiego Alicante udali się wszyscy zawodnicy drużyny, a także między innymi prezes klubu Jakub Kępa. W Hiszpanii zameldował się także Dominik Kubera. Wychowanek Unii Leszno formalnie nie jest co prawda zawodnikiem Motoru, ale to właśnie te barwy będzie reprezentował po pierwszym okienku transferowym nadchodzącego sezonu. W pierwszych spotkaniach Koziołki będą musiały radzić sobie bez utalentowanego 22-latka, gdyż włodarze z Alei Zygmuntowskich i Strzeleckiej nie doszli do porozumienia w sprawie ekwiwalentu za jego wyszkolenie.

Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia! Zimowych planów lublinian nie pokrzyżowała pandemia COVID-19. Wcześniej na odwołanie zagranicznego wyjazdu zdecydowała się Fogo Unia Leszno. Zdecydowana większość drużyn - na czele choćby z RM Solar Falubazem Zielona Góra i Abramczyk Polonią Bydgoszcz - zdecydowała się przygotowywać do sezonu w kraju.

Motor nie jest jednak jedynym zespołem przygotowującym się do sezonu zagranicą. Wcześniej odbył się szeroko komentowany wyjazd Moje Bermudy Stali Gorzów na Teneryfie. - Tylko imprezujcie po cichu! - żartobliwie radzą lubelscy kibice nawiązując do medialnych rewelacji dotyczących klubu Marka Grzyba.

