Po kontrowersji i wielkim nieporozumieniu z przyznaniem, a następnie odebraniem byłej mistrzyni świata w windsurfingu Zofii Klepackiej honorowego członkostwa w Światowym Związku Żołnierzy AK, teraz sportsmenkę rykoszetem dotknęła kolejna decyzja, związana z usunięciem klipu muzycznego z jej udziałem.

Najpopularniejszy serwis wideo w Polsce Youtube podjął decyzję o usunięciu cieszącego się od ubiegłego tygodnia dużą oglądalnością teledysku "Grzechy Sodomskie". W utworze rapera o pseudonimie artystycznym Karat NM, w którym pojawia się krytyka mniejszości seksualnych oraz aborcji, gościnnie pojawiła się Zofia Klepacka. "Ten film został usunięty z powodu naruszenia zasad YouTube dotyczących szerzenia nienawiści. Dowiedz się więcej o zwalczaniu mowy nienawiści w twoim kraju" - oto treść wyświetlającego się komunikatu.

Okazuje się jednak, że klip został ponownie umieszczony w serwisie i - jak czytamy w dołączonym do niego opisie - jeśli zajdzie potrzeba, będzie "odradzał" się do skutku. "Jeśli będzie trzeba będę wrzucał ten klip nawet i kilkanaście razy dziennie zakładając kolejne konta. Ale BĘDZIE on na youtubie, bo w Polsce obowiązuje wolność słowa, przekaz utworu nie łamie prawa, a co więcej wyraża przekonania większości Polaków" - tak brzmi łagodniejszy fragment wpisu (pisownia oryginalna).



33-letnia Klepacka, urodzona w Warszawie wnuczka śp. Mariana Klepackiego ps. Cichy, żołnierza Armii Krajowej, walczącego w 2. Batalionie Szturmowym "Odwet", parokrotnie wyrażała kontrowersyjne opinie dotyczące środowisk LGBT.

"Wprawdzie każdy z nas popełnia winy, jednak to wyjątkowo jest czyn ohydny, jeśli mężczyzna z mężczyzną współżył, jeśli kobieta obok kobiety się budzi co ranek. Nie chcemy w Polsce tu tego wcale dewiacji, sodomii, co tu sieje zamęt" - tak brzmi pierwsza zwrotka "Grzechów Sodomskich".

Teledysk pokazuje, jak Klepacka wchodzi do kościoła i czyta fragment Pisma Świętego o "sądzie nad Sodomą i Gomorą", a już później przegląda pamiątki z kariery sportowej.

A wracając do kontrowersyjnego ustanowienia Klepackiej honorowym członkiem w Światowym Związku Żołnierzy AK, decyzja prezesa okręgu Warszawa-Wschód ekspresowo została cofnięta. Komunikat o naruszeniu procedur przyznania tego zaszczytnego tytułu wraz z przeprosinami wobec sportsmenki, która stała się niejako ofiarą działania okręgu niezgodnego ze statutem, ukazał się na oficjalnej stronie Światowego Związku Żołnierzy AK.



