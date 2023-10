Znany trener zmarł na oczach ludzi. Nikt nie był w stanie mu pomóc

Petar Porobić i jego podopieczni, reprezentanci Chin, zaliczyli niezwykle udany występ na igrzyskach azjatyckich w piłce wodnej, zajmując drugie miejsce w rozgrywkach. Po wywalczeniu srebrnego medalu utytułowany trener postanowił na krótki czas wrócić do ojczyzny. W trakcie podróży do Czarnogóry doszło jednak do ogromnej tragedii, o której poinformowały zagraniczne media. 66-latek podczas lotu stracił bowiem przytomność, a jego życia nie dało się już uratować.