Zmiany w obostrzeniach. Od 19 kwietnia wraca sport na świeżym powietrzu

Od 19 kwietnia dopuszczamy możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu (do 25 osób) - przekazał na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. To ważna wiadomość dla amatorskich zawodników.

W środę 14 kwietnia odbyła się konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz sekretarza stanu w KPRM, rzecznika prasowego rządu Piotra Muellera. Większość dotychczasowych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa została podtrzymana. Ważna zmiana dotyczy jednak sportu.



"Od 19 kwietnia dopuszczamy możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu (do 25 osób) i uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy" - poinformowano.

Wraca sport na świeżym powietrzu

To znakomita wiadomość dla amatorskich zawodników. Dotychczas najniższe ligi piłkarskie były "zamrożone". Nie tylko nie odbywały się mecze ligowe, ale amatorskie kluby nie mogły nawet trenować.



Wciąż wszystkie wydarzenia odbywają się bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.





