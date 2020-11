Zmarła Maria Zuchowicz. Prawniczka, działaczka ruchu olimpijskiego, łyżwiarka

W Warszawie zmarła w wieku 90 lat wybitna prawniczka i działaczka ruchu olimpijskiego, sędzia łyżwiarstwa figurowego i komentatorka telewizyjna Maria Zuchowicz. Prawo cywilne, rodzinne, gospodarcze i sportowe były jej specjalizacjami zawodowymi.

Kolejną jej życiową pasją był sport, a zwłaszcza łyżwiarstwo figurowe. W latach 1948-1952 była członkinią kadry narodowej, a od 1956 arbitrem w tej dyscyplinie. Ponad 40 lat była sędzią w czasie najważniejszych imprez; igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, Europy i Polski.

Działała w wielu organizacjach sportowych, krajowych i międzynarodowych. Była honorową członkinią Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU), członkinią zarządu oraz wiceprezesem Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, sędzią Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie oraz wiceprezesem, a potem prezesem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Udzielała się służąc ogromną wiedzą w Polskim Towarzystwie Prawa Sportowego.

"Pani Maria była ikoną, nie tylko polskiego łyżwiarstwa figurowego. Byłam blisko związana z nią. Sędziowała wcześniej moje występy na lodowej tafli, a potem sędziowałyśmy wiele imprez. Maria Zuchowicz miała ogromną wiedzę, którą chętnie dzieliła się. Była bardzo bezpośrednia, miała wiele uwag pod moim adresem kiedy byłam zawodniczką, zwykle krytycznych, ale jakże przydatnych" - powiedziała była zawodniczka i arbiter Halina Gordon-Półtorak.

Zmarłą we wtorek 24 listopada w Warszawie Zuchowicz ciepło wspomina także prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego Jacek Tascher.

"To smutna wiadomość, bo Pani Maria była nietuzinkową postacią polskiego i międzynarodowego łyżwiarstwa figurowego. Była pierwszą Polką, która otrzymała honorowy tytuł członka ISU. Stała na czele Komisji Odwoławczej tej organizacji. Znała się perfekcyjnie na sprawach naszej dyscypliny. Sędziowała moje występy, a później jako przedstawiciel zawodników miałem okazję prowadzić z nią dyskusje na forum związku. Zostałem "zaakceptowany" jako partner w dyskusji, ale nie wynikało to z faktu, że z jej synem Grzegorzem uczęszczaliśmy do Liceum Batorego" - powiedział Tascher.

Urodzona 2 lutego 1930 w Warszawie Maria Zuchowicz posiadała wiele odznaczeń, a wśród nich Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, który w 2015 roku otrzymała za zasługi na rzecz upowszechniania i rozwoju sportu oraz osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz Ruchu Olimpijskiego.