Znany dżokej i zwycięzca Grand National z 2009 roku Liam Treadwell nie żyje. Sportowiec został znaleziony martwy we wtorek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mija 80 lat od śmierci Janusza Kusocińskiego INTERIA.TV

Wiadomość o śmierci Liama Treadwella potwierdził jego trener Alastair Ralph. W rozmowie z dziennikiem "The Sun" dodał, że sportowiec cierpiał na depresję, która trwała już kilka lat.



W 2016 roku Treadwell przeżył ciężki wypadek w Bangor, po którym był nieprzytomny przez ponad 4 minuty. Wydarzenie zapoczątkowało cięższy okres w życiu sportowca i po rozstaniu z żoną, w 2018 roku zdecydował się przerwać karierę.



Ostatecznie powrócił do sportu i ostatni raz wziął udział wyścigu 16 marca. Okoliczności jego śmierci nie są póki co znane. Policja póki co wyklucza jednak udział osób trzecich.



Największym sukcesem sportowym Treadwella było wygranie prestiżowego wyścigu Grand National w 2009 roku.



Zdjęcie Liam Treadwell nie żyje / Getty Images

Reklama

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>