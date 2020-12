W wieku 21 lat zmarł rosyjski zapaśnik sumo Dżambułat Chatochow, wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa w 2003 roku jako najcięższe dziecko świata.

Przyczyn śmierci sportowca pochodzącego z regionu Kabardo-Bałkarii nie podano.



O zgonie napisał na Instagramie szef lokalnego związku sumo Betal Gubżew.



Informację podał też dziennik "Komsomolskaja Prawda", według którego Chatochow miał poważne problemy z nerkami.



W wieku dwóch lat Rosjanin ważył ok. 34 kilogramów, a gdy miał 13 lat, jego waga wzrosła do ok. 180 kg.



Według rosyjskich mediów najcięższy był tuż przed 18. urodzinami, kiedy osiągnął 230 kg, później postanowił się odchudzać.

Zdjęcie Dżambułat Chatochow / East News

