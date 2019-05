​Żeglarskie ME. Szóstka Polaków wystartuje w klasie 470

W czwartek we włoskim San Remo rozpoczną się żeglarskie mistrzostwa Europy w dwuosobowej, olimpijskiej klasie 470. Na starcie stanie sześcioro Polaków.

W rywalizacji kobiet wystąpi jedna polska załoga, tworzą ją Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar (SEJK Pogoń Szczecin/UKŻ Wiking Toruń). Z kolei wśród mężczyzn wystartują dwa polskie duety - Maciej Sapiejka i Dominik Janowczyk (SEJK Pogoń Szczecin/WCSS) oraz Marcin Urbański i Maciej Krusiec (OKŻ Olsztyn). Ci drudzy są członkami kadry narodowej juniorów Polskiego Związku Żeglarskiego, sponsorowanej przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Włoskie zawody są drugą imprezą, w której Polacy będą mogli zdobyć punkty do klasyfikacji wewnętrznej w kontekście walki o imienne kwalifikacje na igrzyska w Tokio w 2020 roku. Przepustki dla kraju nie udało się dotychczas wywalczyć żadnej polskiej załodze, ale podczas mistrzostw świata w 2018 roku w duńskim Aarhus Skrzypulec i Ogar zdobyły trzy punkty do klasyfikacji wewnętrznej.

Według zasad kwalifikacji krajowych zawodników PZŻ, regatami kwalifikacyjnymi w klasie 470, poza zawodami w San Remo, będą jeszcze mistrzostwa świata seniorów, które w dniach 2-9 sierpnia 2019 roku odbędą się w Enoshimie w Japonii oraz mistrzostwa świata i Europy w 2020 roku, pod warunkiem rozegrania ich do dnia 31 maja.

Na każdej z tych imprez Polacy będą mogli zdobyć punkty, które zaliczane zostaną do krajowej klasyfikacji. Jednak w przypadku mistrzostw Europy punktowane będą tylko miejsca od 1. do 15., a podczas mistrzostw świata będzie to przedział od miejsca 1. do 20.

Regaty w San Remo trwają już od poniedziałku 6 maja, ale trzy pierwsze dni były przeznaczone na rejestrację zawodników, regulaminowe pomiary sprzętu oraz wyścigi treningowe. Pierwszy punktowany wyścig na wodzie odbędzie się w czwartek o godz. 12. We wtorek 14 maja zaplanowane są wyścigi medalowe.

Na liście startowej znajduje się 234 zawodników z 30 krajów.