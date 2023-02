Mateuszowi Murańskiemu największą popularność przyniósł udział we freak fightowych galach. Ostatnią z walk stoczył w grudniu zeszłego roku. Jednak wcześniej dał się poznać z innej, aktorskiej strony. Grał w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Właśnie tam poznał m.in. Zbigniewa Buczkowskiego, który dziś wspomina go jako człowieka sympatycznego i kulturalnego. "Niestety wybrał drogę walk MMA i może ten wysiłek i presja go zabiły? Tak sobie to tłumaczę. Takie plotki chodzą" - twierdzi 71-latek, którego zszokowała wieść o śmierci kolegi.