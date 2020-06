Zasłużonym klubem krykieta po raz pierwszy pokieruje kobieta

Clare Connor, była kapitan reprezentacji angielskich krykiecistek, w październiku przyszłego roku obejmie kierownictwo w zasłużonym klubie Marylebone Cricket Club. Będzie pierwszą kobieta na tym stanowisku w jego 233-letniej historii.

43-letnia Connor na funkcję prezesa została wybrana w czasie wirtualnego zgromadzenia członków londyńskiego klubu. - To dla mnie niewiarygodny honor - powiedziała Connor po wyborze.



Jak dodała, żeby zrozumieć, "jak daleko zaszliśmy, jakiego postępu dokonaliśmy, trzeba się cofnąć w przeszłość i zobaczyć, z jakiego punktu startowaliśmy".



- Krykiet już i tak był integralną częścią mojego życia, a teraz dostąpię kolejnego przywileju - podkreśliła.



Obecnie Connor odpowiada za rozwój krykieta kobiecego w Anglii i Walii.



Obecny szef Marylebone Cricket Club Kumar Sangakkara został poproszony o kontynuowanie pracy przez kolejne 12 miesięcy w związku z pandemią koronawirusa, gdyż członkowie klubu uznali, że zmiana szefa w tym momencie nie byłaby dobrym rozwiązaniem.



Gra w krykieta

