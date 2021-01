Zapowiedź sportowego weekendu. Co czeka polskich kibiców?

Dwa konkursy - drużynowy i indywidualny - Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, mecze Polaków na MŚ piłkarzy ręcznych oraz weekendowe starcia z udziałem Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego, Łukasza Fabiańskiego oraz pozostałych reprezentantów Polski - oto najważniejsze wydarzenia weekendu z perspektywy polskiego kibica.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Jan Blecharz: Adam Małysz był zdolnym studentem (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport



Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem

Reklama

To bezsprzecznie najważniejszy punkt weekendowego programu dla kibiców zakochanych w skokach narciarskich. W dniach 15-17 stycznia najlepsi skoczkowie świata rywalizować będą w Zakopanem.



Niestety, ze względu na pandemię koronawirusa kibice przebieg zawodów będą mogli śledzić jedynie za pośrednictwem telewizji i internetu.



Skoczkowie rywalizację rozpoczną już w piątek od kwalifikacji do niedzielnego konkursu. W sobotę o godzinie 16.15 rozpocznie się konkurs drużynowy, natomiast w niedzielę o godz. 16 przewidziano start konkursu indywidualnego.

W tym roku Zakopane będzie gościło PŚ w skokach także w dniach 13-14 lutego, w zastępstwie odwołanych zawodów w Chinach.



Plan Pucharu Świata w Zakopanem:

piątek (15.01.2021)

15:45 - oficjalny trening

18:00 - kwalifikacje

sobota (16.01.2021)

15:00 - seria próbna

16:15 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela (17.01.2021)

15:00 - seria próbna

16:00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej

W środę wieczorem rozpoczął się turniej MŚ w piłce ręcznej. Jego organizatorem jest Egipt, mocno krytykowany za kiepsko skonstruowany reżim sanitarny. - To wszystko wygląda jak żart - oceniał po przyjeździe Norweg Sander Sagosen.

Polska, która na MŚ awansowała dzięki dzikiej karcie, trafiła do grupy z Tunezją, Hiszpanią oraz Brazylią. "Biało-Czerwoni" pierwszy mecz rozegrają w piątek o godzinie 21.30 przeciwko Tunezyjczykom.



W niedzielę o tej samej porze Polacy zagrają z Hiszpanami, a we wtorek czeka ich mecz z Brazylią. Do kolejnej rundy awansują trzy najlepsze zespoły z grupy.



Niestety, MŚ piłkarzy ręcznych nie będzie można zobaczyć w polskiej telewizji. Na relację na żywo ze spotkań zapraszamy gorąco na łamy Interii.



Mecze Polaków na MŚ w piłce ręcznej:



Polska - Tunezja, piątek (15.01) godz. 20.30,



Polska - Hiszpania, niedziela (17.01) godz. 20.30,



Polska - Brazylia, wtorek (19.01), godz. 20.30.





Piłka nożna - ligi europejskie

W Premier League "polskim" dniem będzie sobota, bowiem na ten dzień zaplanowane są wszystkie spotkania z potencjalnym udziałem "Biało-Czerwonych". W Leeds, które podejmie Brighton, może dojść do starcia Mateusza Klicha z Jakubem Moderem, a West Ham Łukasza Fabiańskiego zagra u siebie z Burnley.



Ciężkie zadanie czeka Jana Bednarka, który razem z ekipą Southampton pojedzie do Leicester. Wątpliwy jest występ Kamila Grosickiego, a jego West Bromich Albion zagra na wyjeździe z Wolverhampton.



W sobotę swoje mecze zagrają także Polacy w Championship: Krystian Bielik i Kamil Jóźwiak (Derby - Rotherham), Przemysław Płacheta (Cardiff - Norwich) oraz Michał Helik (Barnsley - Swansea). Wszystkie mecze rozpoczną się o godzinie 16.



W Bundeslidze Borussia Dortmund Łukasza Piszczka w sobotę zagra z FSV Mainz, a Krzysztof Piątek z Herthą Berlin na wyjeździe zmierzy się z 1. FC Koeln. Z kolei Łukasz Gikiewicz i jego Augsburg na wyjeździe zagra z Werderem, a VfL Wolfsburg, gdzie gra Bartosz Białek, spotka się z RB Lipsk. Początek tych spotkań w sobotę o godzinie 15.30.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

W niedzielę swoje spotkanie rozegra Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim. O godzinie 15.30 na Allianz Arena Bawarczycy podejmą SC Freiburg.



Tego samego dnia odbędą się dwa inne hitowe spotkania - w Anglii mistrz i wicelider Liverpool FC zmierzy się z liderem Manchesterem United. Z kolei w Hiszpanii odbędzie się finał Superpucharu.



Nie można też zapominać o włoskiej Serie A. W sobotę swoje spotkania rozegrają Karol Linetty (Torino - Spezia), Bartosz Bereszyński (Sampdoria - Udinese), Łukasz Skorupski i Paweł Dawidowicz (Bologna - Verona). Natomiast w niedzielę Piotr Zieliński i Bartłomiej Drągowski (Napoli - Fiorentina), Wojciech Szczęsny (Inter - Juventus), Arkadiusz Reca i Kamil Glik (Crotone - Benevento).

Mecze z udziałem Polaków:



Piątek



21.00 - Montpellier - AS Monaco (Majecki),



Sobota



13.30 - Wolverhampton - West Brom (Grosicki),



15.00 - Bologna - Verona (Skorupski i Dawidowicz)



15.30 - Werder - Augsburg (Gikiewicz i Gumny),

15.30 - Borussia Dortmund - Mainz (Piszczek),

15.30 - FC Koeln - Hertha (Piątek),

15.30 - Wolfsburg - RB Lipsk (Białek),



16.00 - Leeds United - Brighton & Hove Albion (Klich i Moder),

16.00 - West Ham - Burnley (Fabiański),

16.00 - Cardiff City - Norwich City (Płacheta),

16.00 - Derby County - Rotherham (Bielik i Jóźwiak),



18.00 - Torino - Spezia (Linetty),



20.45 - Barnsley - Swansea (Helik),

20.45 - Sampdoria - Udinese (Bereszyński),



21.00 - Leicester City - Southampton (Bednarek).



Niedziela

12.30 - Napoli - Fiorentina (Zieliński i Drągowski),



15.00 - Crotone - Benevento (Reca i Glik),



15.30 - Bayern Monachium - SC Freiburg (Lewandowski),



20.45 - Inter - Juventus (Szczęsny).





Sprawdź także

Co czeka fanów pozostałych dyscyplin? Na piątek w Arabii Saudyjskiej zaplanowane jest zakończenie morderczego Rajdu Dakar.



Biathloniści rywalizować będą w niemieckim Oberhofie, a narciarze alpejscy - zamiast w szwajcarskim Wengen - pojadą w austriackim Kitzbuehel. Z kolei zawody w slalomie gigancie odbędą się w dniach 16-17 stycznia Kranjskiej Gorze. Tam o punkty powalczy Polka Maryna Gąsienica-Daniel.

Program zawodów w slalomie gigancie:

16.01.2021, sobota

11:00 - 1 przejazd GS

14:00 - 2 przejazd GS

17.01.2021, niedziela

09:15 - 1 przejazd GS

12:15 - 2 przejazd GS

W holenderskim Heerenven w sobotę rozpoczynają się mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim.

Swoje mecze rozgrywać będą także męskie i żeńskie zespoły polskiej ligi koszykówki oraz siatkówki.

Zdjęcie Czy Kamil Stoch będzie miał powody do zadowolenia podczas PŚ w Zakopanem? / AFP

WG