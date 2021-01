PŚ w skokach narciarskich, finał mistrzostw świata w piłce ręcznej, gala Babilon Promotion oraz KSW 58, spotkania Ekstraklasy oraz wielu lig zagranicznych - w ten weekend kibiców czeka wiele sportowych emocji. Sprawdź gdzie oglądać najważniejsze wydarzenia sportowe weekendu 29-31 stycznia.

Skoki narciarskie - PŚ w Willingen

Piątek, 29 stycznia



13.30 - Oficjalny trening,



15.45 - Kwalifikacje (Willingen Six), transmisja: Eurosport 1,



Sobota, 30 stycznia



15.00 - Seria próbna,



16.00 - Konkurs indywidualny (Willingen Six), transmisja: Eurosport 1, TVP 1, TVP Sport,



Niedziela, 31 stycznia



14.45 - Kwalifikacje (Willingen Six)



16.15 - Konkurs indywidualny (Willingen Six) - Eurosport 1, TVP 1.



Mistrzostwa Europy w biathlonie (transmisja: Polsat Sport):

Sobota 30 stycznia (Polsat Sport):

godz. 10.00 - studio

godz. 10.30 - bieg na dochodzenie kobiet

godz. 11.15 - studio

godz. 12.30 - studio

godz. 13.00 - bieg na dochodzenie mężczyzn

godz. 14.00 - studio

Niedziela 31 stycznia (Polsat Sport Extra):

godz. 10.00 - studio

godz. 10.30 - pojedyncza sztafeta mieszana

godz. 11.30 - studio

godz. 12.30 - studio

godz. 13.00 - sztafeta mieszana

godz. 14.15 - studio

Ponadto powtórki biegów biathlonowych mistrzostw Europy 2021 w Dusznikach-Zdroju będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu.

Gala Babilon Promotion (transmisja: Polsat Sport Extra):

Piątek, 29 stycznia



Transmisja ceremonii ważenia przed galą Babilon Promotion o godz. 15:30 w Polsacie Sport News i na Polsatsport.pl.

Karta walka gali Babilon Promotion (29 stycznia 2021), transmisja: Polsat Sport Extra (od godz. 20):



Walka wieczoru, 10 rund o pas mistrzyni Europy kategorii muszej:

Ewelina Pękalska (4-0) vs Lotta Loikkanen (6-1, 2 KO)

Walka zawodowa, 6 rund w wadze półśredniej:

Michał Królik (debiut) vs Jakub Dobrzyński (5-3, 2 KO)

Walki boksu olimpijskiego

Waga do 60 kg:

Marcel Materla (BKS Skorpion Szczecin) vs Maurycy Pajdziński (NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki)

Wiktor Kaźmierczak (BKS Skorpion Szczecin) vs Oliwier Szot (LKS Myszków) - rewanż za finał MP Kadetów

Waga do 54 kg:

Wiktoria Rogalińska (Mistrzyni Polski Seniorek, brązowa medalistka Mistrzostwa Europy Juniorek) vs Paulina Jakubczyk (Mistrzyni Świata i Europy Juniorek).

KSW 58

Sobota, początek o godzinie 20.



Sobotnie wydarzenie będzie można oglądać wyłącznie w systemie PPV. Transmisja gali KSW 58 odbędzie się na stronie KSWTV.com, w Cyfrowym Polsacie, Ipla.tv oraz w sieciach kablowych. Cena za dostęp do transmisji KSW 58 wynosi 40 PLN.

Karta walk KSW 58:



Walka wieczoru

65,8 kg: Salahdine Parnasse (14-0-1) vs Daniel Torres (11-4) - o pas wagi piórkowej

Karta główna:93 kg: Szymon Kołecki (8-1) vs Martin Zawada (29-15-1,)

77,1 kg: Michał Michalski (8-4) vs Aleksandar Rakas (16-7)

120,2 kg: Michał Andryszak (21-9) vs Guto Inocente (8-5)

77,1 kg: Shamil Musaev (13-0) vs Uroš Jurišić (11-0)

Karta wstępna:61,2 kg: Paweł Polityło (5-2) vs Dawid Martinik (4-1)

68 kg: Robert Ruchała (4-0) vs Daniel Bažant (5-1)

70,3 kg: Bartłomiej Kopera (9-6) vs Francisco Barrio (7-2)

Caleb Plant - Caleb Truax, gala w Los Angeles o pas IBF

Transmisja: TVP Sport (początek o godzinie 2 w nocy z soboty [30.01] na niedzielę [31.01]).





Wyścig 24 Hours of Daytona z udziałem Roberta Kubicy

Początek wyścigu z udziałem Roberta Kubicy zaplanowano na sobotę, 30 stycznia o godzinie 21.40.



Transmisja: Eurosport 2 pokaże trzy pierwsze i trzy ostatnie godziny wyścigu (w sobotę od godz. 21.40 oraz w niedzielę od godz. 19). Całość wyścigu dostępna w Eurosport Player oraz Player.pl.





PKO Ekstraklasa

Piątek, 29 stycznia



18.00 - Zagłębie Lubin - Wisła Płock, transmisja: Canal+ Sport,



20.30 - Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin, transmisja: Canal+ Sport, TVP Sport,



Sobota, 30 stycznia



15.00 - Warta Poznań - Cracovia, transmisja: Canal+ Sport,



17.30 - Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok, transmisja: Canal+ Sport,



20.00 - Górnik Zabrze - Lech Poznań, transmisja: Canal+ Sport



Niedziela, 31 stycznia



15.00 - Wisła Kraków - Piast Gliwice, transmisja: Canal+ Sport,



17.30 - Podbeskidzie Bielsko-Biała - Legia Warszawa, transmisja: Canal+ Premium, Canal+ 4K Ultra HD



Poniedziałek, 1 lutego



18.00 - Stal Mielec - Śląsk Wrocław, transmisja: Canal+ Sport, Canal+ 4k Ultra HD.

Niemiecka Bundesliga:

Piątek, 29 stycznia



20.30 - VfB Stuttgart - FSV Mainz, transmisja: Eleven Sports 2,



Sobota, 30 stycznia



15.30 - Bayern Monachium - TSG 1899 Hoffenheim, transmisja: Eleven Sports 1,



15.30 - Borussia Dortmund - FC Augsburg, transmisja: Eleven Sports 4,



Niedziela, 31 stycznia



15.30 - 1. FC Koeln - Arminia Bielefeld, transmisja: Eleven Sports 2,



18.00 - VfL Wolfsburg - SC Freiburg, transmisja: Eleven Sports 2, Eleven Sports 4.

Angielska Premier League:

Sobota, 30 stycznia



13.30 - Everton FC - Newcastle United, transmisja: Canal+ Sport 2,



16.00 - Manchester City - Sheffield United, transmisja: Canal+ Sport 2,



18.30 - Arsenal FC - Manchester United, transmisja: Canal+ Sport 2,



21.00 - Southampton FC - Aston Villa, transmisja: Canal+ Sport 2,



Niedziela, 31 stycznia



13.00 - Chelsea FC - Burnley FC, transmisja: Canal+ Sport 2,



17.30 - West Ham United - Liverpool FC, transmisja: Canal+ Sport,





Francuska Ligue 1:

Piątek, 29 stycznia



21.00 - Olympique Lyon - Girondins Bordeaux, transmisja: Canal+ Sport 2, Eleven Sports 3,



Sobota, 30 stycznia



21.00 - Olympique Marsylia - Stade Rennes, transmisja: Eleven Sports 3, nSport+,



Niedziela, 31 stycznia



15.00 - Lorient FC - Paris Saint-Germain, transmisja: nSport+



21.00 - Nantes FC - AS Monaco, transmisja: Eleven Sports 2, nSport+.

Hiszpańska LaLiga:

Sobota, 30 stycznia



16.15 - Real Madryt - Levante UD, transmisja: Eleven Sports 2,



18.30 - Valencia CF - Elche CF, transmisja: Eleven Sports 2, Eleven Sports 4,

21.00 - Villarreal CF - Real Sociedad, transmisja: Eleven Sports 2.



Niedziela, 31 stycznia



14.00 - Getafe CF - Deportivo Alaves, transmisja: Eleven Sports 4,



16.15 - Cadiz CD - Atletico Madryt, transmisja: Canal+ Sport 2,



18.30 - Granada CF - Celta Vigo, transmisja: Canal+ Sport 2,



21.00 - FC Barcelona - Athletic Bilbao, transmisja: Canal+ Sport.

Poniedziałek, 1 lutego



21.00 - Real Betis - CA Osasuna, transmisja: Eleven Sports 1.

Włoska Serie A:

Piątek, 29 stycznia



20.45 - Torino FC - ACF Fiorentina, transmisja: Eleven Sports 1,



Sobota, 30 stycznia



18.00 - UC Sampdoria - Juventus Turyn, transmisja: Eleven Sports 1,



20.45 - Inter Mediolan - Benevento Calcio, transmisja: Eleven Sports 1, Eleven Sports 4.

Niedziela, 31 stycznia



12.30 - Spezia Calcio - Udinese Calcio, transmisja: Eleven Sports 1,



15.00 - Atalanta Bergamo - Lazio Rzym, transmisja: Eleven Sports 1,



18.00 - SSC Napoli - Parma Calcio, transmisja: Eleven Sports 1,



20.45 - AS Roma - Hellas Werona, transmisja: Eleven Sports 1, Eleven Sports 4.

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej:

Piątek, 29 stycznia



17.30 - Francja - Szwecja (półfinał), transmisja: TVP Sport,



20.30 - Hiszpania - Dania (półfinał), transmisja: TVP Sport.

Niedziela, 31 stycznia



14.30 - Mecz o 3. miejsce, transmisja: TVP Sport,



17.30 - Finał, transmisja: TVP Sport.

Łyżwiarstwo szybkie: PŚ w Heerenveen

Piątek, 29 stycznia



14.50 - wyścig drużynowy mężczyzn, transmisja: Polsat Sport Extra,



15.30 - wyścig drużynowy kobiet, transmisja: Polsat Sport Extra,

Sobota, 30 stycznia



14.10 - bieg na 1500 kobiet, transmisja: Polsat Sport Extra,



14.55 - bieg na 1500 mężczyzn, transmisja: Polsat Sport Extra,



15.30 - bieg na 500 m kobiet, transmisja: Polsat Sport Extra,



16.15 - bieg na 500 m mężczyzn, transmisja: Polsat Sport Extra,



16.55 - bieg ze startu wspólnego kobiet, transmisja: Polsat Sport Extra,



17.15 - bieg ze startu wspólnego mężczyzn, transmisja: Polsat Sport Extra,



Niedziela, 31 stycznia



13.00 - bieg na 500 m kobiet, transmisja: Polsat Sport Extra,



13.40 - bieg na 500 m mężczyzn, transmisja: Polsat Sport Extra,

14.15 - bieg na 3000 m kobiet, transmisja: Polsat Sport Extra,



15.10 - bieg na 5000 m mężczyzn, transmisja: Polsat Sport Extra,





16.40 - bieg na 1000 m kobiet, transmisja: Polsat Sport Extra,



17.00 - bieg na 1000 m mężczyzn, transmisja: Polsat Sport Extra.





Mistrzostwa świata w saneczkarstwie:

Piątek, 29 stycznia



13.30-15.05 - transmisja na żywo: Eurosport 1,



Sobota, 30 stycznia



9.20-11.45 - transmisja na żywo: Eurosport 2,

Niedziela, 31 stycznia



9.50-10.30, transmisja na żywo: Eurosport 2.



11.40-12.40, transmisja na żywo: Eurosport 2.

Narciarstwo klasyczne i alpejskie:

Piątek, 29 stycznia



11.05 - Biegi narciarskie: PŚ w Falun, transmisja: Eurosport 2,



12.50 - Biegi narciarskie: PŚ w Falun, transmisja: Eurosport 2,

15.05 - Skoki narciarskie: PŚ w Willingen, transmisja: Eurosport 1.



Sobota, 30 stycznia



9.20 - Narciarstwo alpejskie: PŚ w Chamonix, transmisja: Eurosport 1,



10.25 - Biathlon: ME w Dusznikach Zdroju, transmisja: Eurosport 2, Polsat Sport,



10.30 - Narciarstwo alpejskie: PŚ w Garmisch-Partenkirchen, transmisja: Eurosport 1,



12.30 - Narciarstwo alpejskie: PŚ w Chamonix, transmisja: Eurosport 1,



12.50 - Biathlon: ME w Dusznikach Zdroju, transmisja: Eurosport 2, Polsat Sport,



13.30 - Biegi narciarskie: PŚ w Falun, transmisja: Eurosport 1,



13.45 - Kombinacja norweska: PŚ w Seefeld, transmisja: Eurosport 2,



16.00 - Skoki narciarskie: PŚ w Willingen, transmisja: Eurosport 1, TVP Sport, TVP 1.

Niedziela, 31 stycznia



9.20 - Narciarstwo alpejskie: PŚ w Chamonix, transmisja: Eurosport 1,



10.30 - Narciarstwo alpejskie: PŚ w Garmisch-Partenkirchen, transmisja: Eurosport 1,

10.25 - Biathlon: ME w Dusznikach Zdroju, transmisja: Eurosport 2, Polsat Sport Extra,

12.30 - Narciarstwo alpejskie: PŚ w Chamonix, transmisja: Eurosport 1,



12.55 - Biathlon: ME w Dusznikach Zdroju, transmisja: Eurosport 2, Polsat Sport Extra,

16.15 - Skoki narciarskie: PŚ w Willingen, transmisja: Eurosport 1, TVP Sport, TVP 1.

Siatkówka:

Piątek, 29 stycznia



17.30 - TAURON Liga (kobiety): Grupa Azoty Chemik Police - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz, transmisja: Polsat Sport,



20.30 - PlusLiga (mężczyźni): Aluron CMC Warta Zawiercie - MKS Będzin, transmisja: Polsat Sport,



Sobota, 30 stycznia



14.45 - PlusLiga (mężczyźni): Cerrad Enea Czarni Radom - VERVA Warszawa Orlen Paliwa, transmisja: Polsat Sport,



17.30 - PlusLiga (mężczyźni): GKS Katowice - Jastrzębski Węgiel, transmisja: Polsat Sport,



20.30 - PlusLiga (mężyczźni): Cuprum Lubin - Stal Nysa, transmisja: Polsat Sport,



Niedziela, 31 stycznia



14.45 - PlusLiga (mężczyźni): Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów, transmisja: Polsat Sport



17.30 - PlusLiga (mężczyźni): Indykpol AZS Olsztyn - Trefl Gdańsk, transmisja: Polsat Sport



20.30 - TAURON Liga (kobiety): Joker Świecie - E.LECLERC MOYWA Radomka Radom, transmisja: Polsat Sport.

Koszykówka:

Piątek, 29 stycznia



17.30 - Energa Basket Liga: Legia Warszawa - Polpharma Starogard Gdański, transmisja: Polsat Sport Extra,



Sobota, 30 stycznia



20.10 - Energa Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław - Trefl Sopot, transmisja: Polsat Sport Extra,



Niedziela, 31 stycznia



17.30 Energa Basket Liga: Pszczółka Start Lublin - GTK Gliwice, transmisja: Polsat Sport Extra.