Zapowiedź sportowego weekendu 2-4 kwietnia. Gdzie oglądać transmisje z wydarzeń sportowych?

Powrót piłkarskich rozgrywek klubowych po przerwie reprezentacyjnej, inauguracja sezonu żużlowej PGE Ekstraligi, mecze siatkówki... Wielkanocny weekend będzie pełen wielkich, sportowych emocji! Gdzie obejrzeć najważniejsze wydarzenia? Możesz to sprawdzić w poniższym planie transmisji przygotowanym przez Interię.

Piątek 2 kwietnia

Siatkówka

Tauron Liga kobiet



17.30 - mecz półfinałowy fazy play-off: ŁKS Commercecon Łódź - Developres SkyRes Rzeszów, transmisja: Polsat Sport, Ipla

PlusLiga mężczyzn



20.30 - mecz fazy play-off: Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie, transmisja: Polsat Sport, Ipla





Piłka nożna

Primera Division



21.00 - Levante - Huesca, transmisja: Canal+ Sport



Championship



18.30 - Barnsley FC - FC Reading, transmisja: Eleven Sports 1, Eleven Sports 4



21.00 - Birmingham City FC - Swansea City AFC, transmisja: Eleven Sports 1, Eleven Sports 4





Tenis

Turniej ATP w Miami



19.00 - pierwszy mecz półfinałowy gry pojedynczej, transmisja: Polsat Sport Extra





Koszykówka

Energa Basket Liga mężczyzn



17.30 - drugi mecz ćwierćfinałowy fazy play-off: WKS Śląsk Wrocław - Trefl Sopot, transmisja: Polsat Sport News



Curling

Mistrzostwa świata - Calgary 2021

22.00 - mecz: Niemcy - Japonia, transmisja: Polsat Sport Extra, Ipla

Snooker

Championship League



13.30 - czwarty dzień rywalizacji, transmisja: TVP Sport



19.00 - czwarty dzień rywalizacji, transmisja: TVP Sport



21.20 - czwarty dzień rywalizacji, transmisja: TVP Sport





Sobota 3 kwietnia

Piłka nożna

Ekstraklasa



12.30 - Wisła Płock - Piast Gliwice, transmisja: Canal+ Sport



17.30 - Legia Warszawa - Pogoń Szczecin, transmisja: Canal+ Sport, Canal+ 4K Ultra HD, TVP Sport



20.00 - Cracovia - Lech Poznań, transmisja: Canal+ Sport



Serie A



12.30 - AC Milan - UC Sampdoria, transmisja: Eleven Sports 1, Eleven Sports 4



15.00 - SSC Napoli - FC Crotone, transmisja: Eleven Sports 2



15.00 - US Sassuolo - AS Roma, transmisja: Eleven Sports 3



18.00 - Torino FC - Juventus FC, transmisja: Eleven Sports 3



20.45 - Bologna FC - Inter Mediolan, transmisja: Eleven Sports 1



Bundesliga



15.30 - VfL Wolfsburg - 1. FC Koeln, transmisja: Eleven Sports 1



15.30 - FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld, transmisja: Eleven Sports 4



15.30 - Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt, transmisja: Canal+ Family



18.30 - RB Lipsk - Bayern Monachium, transmisja: Eleven Sports 1



20.30 - Borussia Moenchengladbach - SC Freinburg, transmisja: Eleven Sports 2



Primera Division



14.00 - Granada - Villarreal, transmisja: Canal+ Now



16.15 - Real Madryt - Eibar, transmisja: Canal+



18.30 - CA Osasuna - Getafe FC, transmisja: Eleven Sports 4



Puchar Króla



21.25 - finał sezonu 2019/20: Athletic Bilbao - Real Sociedad, transmisja: TVP Sport



Premier League



13.30 - Chelsea - West Bromwich Albion, transmisja: Canal+ Sport 2



16.00 - Leeds United- Sheffield United, transmisja: Canal+ Sport 2



18.30 - Leicester City - Manchester City, transmisja: Canal+ Premium



21.00 - Arsenal - Liverpool, transmisja: Canal+ Family



Ligue 1



13.00 - AS Monaco - FC Metz, transmisja: Eleven Sports 2



17.00 - PSG - Lille OSC, transmisja: Eleven Sports 2, nSport+



21.00 - RC Lens - Olympique Lyon, transmisja: Eleven Sports 3, nSport+



Liga portugalska



21.30 - FC Porto - CD Santa Clara, transmisja: Eleven Sports 4



Fortuna 1. liga



12.30 - Miedź Legnica - Radomiak Radom, transmisja: Polsat Sport, Ipla



12.35 - GKS Jastrzębie - Puszcza Niepołomice, transmisja: Ipla



12.55 - Apklan Resovia - Odra Opole, transmisja: Ipla



13.55 - Stomil Olsztyn - Sandecja Nowy Sącz, transmisja: Ipla



15.55 - Zagłębie Sosnowiec - Widzew Łódź, transmisja: Ipla



16.55 - ŁKS - GKS Bełchatów, transmisja: Ipla



Liga czeska

18.25 - AC Sparta Praga - FK Teplice, transmisja: Polsat Sport Extra





Siatkówka

PlusLiga mężczyzn



14.45 - pierwszy mecz półfinałowy fazy play-off: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Skra Bełchatów, transmisja: Polsat Sport, Ipla

17.30 - pierwszy mecz półfinałowy fazy play-off: Jastrzębski Węgiel - Verva Warszawa Orlen Paliwa, transmisja: Polsat Sport, Ipla



20.30 - mecz fazy play-off Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów, transmisja: Polsat Sport, Ipla







Tenis

Turniej ATP w Miami



1.00 w nocy z piątku na sobotę - drugi mecz półfinałowy gry pojedynczej, transmisja: Polsat Sport Extra





Koszykówka

Energa Basket Liga mężczyzn



20.20 - drugi mecz ćwierćfinałowy fazy play-off: Legia Warszawa - King Szczecin transmisja: Polsat Sport News

Hokej

14.30 - mecz finałowy fazy play-off: JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia, transmisja TVP Sport





Curling

Mistrzostwa świata - Calgary 2021

03.00 w nocy z piątku na sobotę - mecz: Japonia - Kanada, transmisja: Polsat Sport Extra, Ipla

17.00 - mecz: USA - Szwecja, transmisja: Polsat Sport News, Ipla



22.00 - mecz: Niemcy - USA, transmisja: Polsat Sport Extra

Podnoszenie ciężarów

Mistrzostwa Europy - Moskwa 2021



16.00 - kobiety w kategorii do 45 kg, transmisja: Eurosport 2



19.00 - kobiety w kategorii do 49 kg, transmisja: Eurosport 1





Kolarstwo

15.00 - Grand Prix Miguel Indurian, transmisja: Eurosport 1





Niedziela 4 kwietnia

Piłka nożna

Bundesliga



18.00 - 1. FC Union Berlin - Hertha BSC, transmisja: Eleven Sports 1, Eleven Sports 4



Primera Division



14.00 - Deportivo Alaves - Celta Vigo, transmisja: Eleven Sports 1, Eleven Sports 4



18.30 - Cadiz FC - Valencia FC, transmisja: Eleven Sports 2



21.00 - Sevilla FC - Atletico Madryt, transmisja: Eleven Sports 1



Premier League



13.00 - Southampton - Burnley, transmisja: Canal+ Sport



15.05 - Newcastle - Tottenham, transmisja: Canal+ Sport



17.30 - Aston Villa - Fulham, transmisja: Canal+ Sport



20.30 - Manchester United - Brighton, transmisja: Canal+ Sport



Ligue 1



21.00 - Olympique Marsylia - Dijon FCO, transmisja: Eleven Sports 2, Eleven Sports 4, Canal+ Family



Eredivisie



12.10 - Feyenoord - Fortuna Sittard, transmisja: Polsat Sport Extra, Ipla



14.25- PSV Eindhoven - Heracles Almelo, transmisja: Polsat Sport Extra, Ipla



16.40 - SC Heerenveen - AFC Ajax, transmisja: Polsat Sport Extra



Liga czeska



18.25 - FC Zbrojovka Brno - SK Slavia Praga, transmisja: Polsat Sport Premium 1





Żużel

PGE Ekstraliga

16.30 - eWinner Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra, transmisja: nSport+



19.15 - Fogo Unia Leszno - Moje Bermudy Stal Gorzów, transmisja: nSport+





Tenis

Turniej ATP w Miami



19.00 - mecz finałowy gry pojedynczej, transmisja: Polsat Sport Extra





Sporty motorowe

Rajdy terenowe



12.00 - Extreme E: Arabia Saudyjska, transmisja: Eurosport 2

Motocyklowe Mistrzostwa Świata



16.00 - Grand Prix Kataru - wyścig w klasie Moto3, transmisja: Polsat Sport News



17.20 - Grand Prix Kataru - wyścig w klasie Moto2, transmisja: Polsat Sport News



19.00 - Grand Prix Kataru - wyścig w klasie MotoGP, transmisja: Polsat Sport News





Curling

Mistrzostwa świata - Calgary 2021

3.00 w nocy z soboty na niedzielę - mecz: Japonia - Szwajcaria, transmisja: Polsat Sport Extra, Ipla

22.00 - mecz: Szwecja - Norwegia, transmisja: Polsat Sport Extra





Kolarstwo

9.00 - wyścig dookoła Flandrii - mężczyźni, transmisja: Eurosport 1



16.45 - wyścig dookoła Flandrii - kobiety, transmisja: Eurosport 1





Podnoszenie ciężarów

Mistrzostwa Europy - Moskwa 2021



14.00 - mężczyźni w kategorii do 55 kg, transmisja: Eurosport 2



16.00 - kobiety w kategorii do 55 kg, transmisja: Eurosport 2, TVP Sport



19.00 - mężczyźni w kategorii do 61 kg, transmisja: Eurosport 1





