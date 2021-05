Zapowiedź sportowego weekendu 14-16 maja. Gdzie oglądać sportowe wydarzenia?

Drugi weekend maja niesie ze sobą wiele sportowych emocji. Multiliga w piłkarskiej ekstraklasie, gala Polsat Boxing Night, to tylko niektóre z ważnych imprez sportowych. Sprawdź, gdzie oglądać transmisje z wydarzeń sportowych weekendu 14 maja - 16 maja.

PKO Ekstraklasa

17.30 - Multiliga, Canal+ Sport.



· Cracovia - Warta Poznań - Canal Plus Sport (Multiliga)

· Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk - Canal Plus Sport (Multiliga)

· Lech Poznań - Górnik Zabrze - Canal Plus Film (w całości) i Canal Plus Sport (Multiliga)

· Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała - Canal Plus Premium, Canal Plus 4k (w całości) i Canal Plus Sport (Multiliga)

· Piast Gliwice - Wisła Kraków - Canal Plus Now i TVP Sport (w całości)Canal Plus Sport (Multiliga)

· Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa - Canal Plus Sport (Multiliga)

· Śląsk Wrocław - Stal Mielec - nSport+ (w całości) i Canal Plus Sport (Multiliga)

· Wisła Płock - Zagłębie Lubin - Canal Plus Sport (Multiliga)

Fortuna 1. Liga

Piątek, 14 maja



20.40 Arka Gdynia - Apklan Resovia, Polsat Sport News



Sobota, 15 maja

12.30 Miedź Legnica - GKS Tychy, Polsat Sport.



Niedziela, 16 maja

12.30 Widzew Łódź - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Polsat Sport.





Premier League

Piątek, 14 maja



21.00 Newcastle United - Manchester City, Canal+ Sport 2



Sobota, 15 maja

13.30 Burnley - Leeds, Canal+ Sport 2,



16.00 Southampton - Fulham, Canal+ Sport 2,



21.00 Brighton & Hove Albion - West Ham United, Canal+ Sport 2.



Niedziela, 16 maja



13.00 Crystal Palace - Aston Villa, Canal+ Sport 2,



15.05 Tottenham Hotspur - Wolverhampton, Canal+ Sport 2.





Bundesliga

Sobota, 15 maja



15.30 SC Freiburg - Bayern Monachium, Eleven Sports 1,



15.30 Augsburg FC - Werder Brema, Eleven Sports 4,



15.30 Hertha BSC - 1. FC Koeln, Canal+ Family.

15.30 Bayer Leverkusen - Union Berlin, Canal+ Premium.



Niedziela, 16 maja



18.00 FSV Mainz - Borussia Dortmund, Eleven Sports 3.



20.30 RB Lipsk - VfL Wolfsburg, Eleven Sports 2.





Serie A

Sobota, 15 maja



15.00 Genoa CFC - Atalanta Bergamo, Eleven Sports 3.



18.00 Juventus Turyn - Inter Mediolan, Eleven Sports 1, Eleven Sports 3.



20.45 AS Roma - Lazio Rzym, Eleven Sports 2.



Niedziela, 16 maja

12.30 ACF Fiorentina - SSC Napoli, Eleven Sports 1,



15.00 Benevento Calcio - Crotone, Eleven Sports 1,

15.00 Udinese Calcio - Sampdoria Genua, Eleven Sports 2.





20.45 AC Milan - Cagliari Calcio, Eleven Sports 1.





Primera Division

Niedziela, 16 maja



18.30 Athletic Bilbao - Real Madryt, Canal+ Sports 2.



18.30 FC Barcelona - Celta Vigo, Canal+ Sports 2.

18.30 Atletico Madryt - Osasuna, Eleven Sports 2.





Ligue 1

Niedziela, 16 maja



21.00 Paris Saint-Germain - Stade Rennes, Canal+ Sports 2.



21.00 Olympique Marsylia - Angers SCO, Eleven Sports 3.

Puchar Anglii - finał

Sobota, 15 maja



18.15 Chelsea FC - Leicester City, Eleven Sports 1.





Tenis

Piątek, 14 maja



10.00, 12:00, 14:00, 18.00 WTA w Rzymie (mecze ćwierćfinałowe), CANAL + Sport



10.00, 12:00, 15:30, 19.00 ATP w Rzymie (mecze ćwierćfinałowe), Polsat Sport, Polsat Sport Extra





Kolarstwo

Piątek, 14 maja



12.45 Giro d'Italia (etap 7.), Eurosport 1,



Sobota, 15 maja

12.45 Giro d'Italia, Eurosport 1.



Niedziela, 16 maja

12.15 Giro d'Italia, Eurosport 1.



13.00 Wyścig dookoła Węgier, Eurosport 2.

Siatkówka

Piątek, 14 maja



15.50 Dania - Francja (el. ME kobiet), Polsat Sport News



18.00 Polska - Belgia (mecz towarzyski), Polsat Sport



Sobota, 15 maja

14.45 Polska - Bułgaria (mecz towarzyski kobiet), Polsat Sport.



Niedziela, 16 maja

15.00 Polska - Bułgaria (mecz towarzyski kobiet), Polsat Sport.





Piłka Ręczna

Piątek, 14 maja



18.10 KS SPR Chrobry Głogów - Łomża VIVE Kielce (PGNiG Superliga), TVP Sport



Sobota, 15 maja

13.10 Azoty Puławy - Wisła Płock, TVP Sport.





UFC Fight Night

Noc z soboty na niedzielę



4.00 - Gala w Abu Zabi, Polsat Sport.





Boks

Piątek, 14 maja





19.00 Polsat Boxing Night 10 (Cieślak - Kaszinski), Polsat Sport, Polsat