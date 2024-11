Zamieszanie wokół Polki, nagle dostała pilny telefon. "Potrzebne 2000 euro"

Tuż przed planowanym wylotem Doroty Borowskiej do Paryża okazało się, że kajakarka została skreślona z listy polskich sportowców uprawnionych do startu w igrzyskach olimpijskich. Zawodniczka otrzymała bowiem pozytywny wynik testu antydopingowego i chociaż od początku twierdziła, że jest niewinna, musiała stoczyć kilkunastodniową batalię o dopuszczenie do startów.