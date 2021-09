Wszystkie obiekty inwestycji w Sosnowcu będą spełniać wymogi stawiane przez najważniejsze federacje międzynarodowe. Pojemność stadionu to 11600, lodowiska - 2500 a hali - 3000. Dotąd nigdy nie otrzymała ona wsparcia z budżetu centralnego. W Sosnowcu wierzą, że to się zmieni.

Paweł Czado: Zgłosiliście się do ministerstwa sportu po wsparcie.



Karina Skowronek: - Już trzeci rok z rzędu składamy wnioski do Programu o wsparcie inwestycji dla szczególnym znaczeniu dla sportu. Czynimy to dlatego, że uważamy, że nasze przedsięwzięcie idealnie wpisuje w określone kryteria, chodzi o areny dla sportów o charakterze olimpijskim. Dostaliśmy poparcie i rekomendacje od różnych federacji choćby Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Polskiego Związku Koszykówki, a wcześniej jeszcze od Związku Piłki Ręcznej w Polsce czy Polskiego Związku Szermierki. W ten sposób federacje potwierdziły, że nasze obiekty będą świetnymi arenami do prowadzenia treningów i organizowania zawodów sportowych także o charakterze międzynarodowym. Jesteśmy na bieżąco z przepisami sportowymi i wytycznymi dyscyplin, które zagoszczą w przyszłości na naszych obiektach, bo zależy nam żeby obiekty spełniały najwyższe normy.

Reklama

Dotąd nie udało nam się zdobyć funduszy z Ministerstwa Sportu. Trudno nam to zrozumieć i zaakceptować. Chcemy to zmienić. Wnioskujemy o dofinansowanie hali sportowej w wysokości 23,4 mln zł a Stadionu Zimowego - 26,4 mln zł. Niestety samo złożenie wniosku a nawet uzyskanie rekomendacji ogólnopolskich związków sportowych czy gwarancja realizacji inwestycji ze względu na zaawansowanie prac budowlanych w Sosnowcu mogą się dla ministerstwa okazać jednak... niewystarczające. Dlatego zdecydowaliśmy się na publiczną petycję. Ma być ona formą społecznego poparcia dla naszych złożonych już wniosków. Powiem więcej, uważamy że mieszkańcy Sosnowca, mieszkańcy Zagłębia zasługują na to wsparcie! I chyba nadszedł czas by głos ten usłyszeli również decydenci dokonując wyboru projektów właśnie ze środków publicznych.



Co ważne jest dla ministerstwa?



- Choćby lokalizacja bazy i ogólna dostępność dla ludności, nie tylko dla profesjonalnych sportowców. Spełniamy oba kryteria. Ważne są dla nas sport wyczynowy, ale i zadowolenie mieszkańców. U nas cała rodzina będzie miała możliwość realizowania się w różny sposób. Rozwiązania konstrukcyjne Zagłębiowskiego Parku Sportowego pozwalają na organizowanie imprez nie tylko sportowych, ale również kulturalnych w tym dużych koncertów i festiwali muzycznych. Pojemność: lodowisko ponad 2500 widzów, Stadion Piłkarski 11 600 kibiców (aż 22 000 uczestników koncertów), Hala Sportowa ponad 3000 osób na trybunach.



Niestety, mimo starań dotychczas nie tylko nie otrzymaliśmy wsparcia z ministerstwa, ale również nie otrzymaliśmy informacji o ilości punktów przyznanych w ocenie wniosków edycja 2019 czy 2020. Chętnie porównalibyśmy punktację naszych wniosków z tymi wnioskami, które wsparcie otrzymały. Jednak lista rankingowa, czyli protokół z prac komisji przyznającej pieniądze nie zawiera punktów, który zostały przyznane poszczególnym wnioskom, upubliczniona zostały jedynie kwoty na które mogą liczyć poszczególne inwestycje.



Na 2021 rok jest przewidziana pula 200 mln zł, przy czym wchodzą w nią wnioski zakontraktowane w latach ubiegłych jaki w tym roku. Z wniosków zaopiniowanych pozytywnie na chwilę obecną jest 20 projektów. Naszego wśród nich niestety nadal nie ma.



A możecie dostać fragment sumy o którą się staracie? Kiedy ewentualnie będziecie wiedzieć kiedy możecie ją dostać?



- Tego też nie wiadomo. Nie wiemy też do kiedy ministerstwo będzie rozpatrywać wnioski. Nie otrzymaliśmy numeru naszego wniosku i nawet nie wiemy, którzy jesteśmy w kolejce do oceny.



Ale wiecie przynajmniej, że w tej kolejce jesteście?



- Tylko z... mediów społecznościowych. Na jeden z naszych komentarzy dostaliśmy odpowiedź, że... mamy się uzbroić w cierpliwość. Formalnego potwierdzenia nie mamy. Mamy zwrotkę, że wysłaliśmy pismo listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Stąd wiemy, że wpłynęło do ministerstwa. Tak samo było w 2019 i 2020 roku.



Tymczasem na budowie cały czas coś się dzieje. Inwestycja trwa niezależnie od decyzji ministerstwa sportu.

- To prawda. Dużo się dzieje. Elementem spajającym wszystkie obiekty Zagłębiowskiego Parku Sportu są wertykalne elementy przypominające belki drewniane na elewacjach, tzw. "żyletki" - tłoczone z aluminium z listwą z drewna sosnowego mocowaną do czoła. Jedna taka żyletka waży ok 100 kg, zaś wysokość, w zależności od usytuowania na elewacji stadionu piłkarskiego, liczy od 9m do 14m. Na budowę dotarło już 40% profili aluminiowych, pierwsza dostawa drewna do wykończenia "Żyletki" planowana jest na połowę września, a montaż kompletnych żyletek wraz z wypełnieniem z deski przewidziany jest na koniec października.

Drugim widocznym elementem jest dach główny, którego zwieńczeniem są wieże oświetleniowe. Całkowita wysokość stadionu wraz z konstrukcją stalową wież oświetleniowych będzie wynosić 25 m. Łącznie na 12 wieżach, zamontowane będą 192 reflektory LED. Poszycie zadaszenia zaprojektowano z blachy trapezowej z izolacją wodną z membrany PCV na warstwie wełny mineralnej stanowiącej warstwę wygłuszającą. Do końca października przewidziane jest zakończenie prac na dachu głównym.

Tymczasem na płycie głównej boiska trwają prace nad wykonaniem drenażu murawy. Zaawansowanie prac dla tego zakresu szacowane jest na 21%. Z kolei wewnątrz obiektu trwa murowanie ścian wraz z wykonywaniem instalacji elektrycznej, sanitarne i wentylacji.

A hala sportowa?

- Kontynuowany jest montaż elewacji z płyt warstwowych oraz podkonstrukcji pod żyletki. Trwa także montaż stolarki aluminiowej, którego stopień zaawansowania szacowany jest na 27%. Wewnątrz obiektu wykonywane są posadzki, instalacje elektryczne, sanitarne i wentylacyjne. Na ukończeniu jest murowanie ścian wewnętrznych, rozpoczęto stawianie ścianek G-K.

Na lodowisko też trwają prace?

- Tak. Są związane ze zbrojenie i betonowaniem belek, słupów oraz stropu pierwszego piętra, montaż elementów prefabrykowanych szacowany jest na 97%. Równolegle trwają prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Nie czekamy na decyzję ministerstwa, cały czas budujemy. Wierząc, że przyjdzie taki dzień, kiedy Ministerstwo uzna, że warto na nim powiesić tabliczkę z napisem: dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2021.

Rozmawiał: Paweł Czado