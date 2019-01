Wyższe stypendia dla czołowych białostockich sportowców?

Na stypendia mistrzów w kwocie do 5 tys. zł miesięcznie, fundowane przez miasto, będą mogli liczyć najwybitniejsi sportowcy - mieszkańcy Białegostoku. Gotowy jest projekt uchwały w tej sprawie, w najbliższym czasie ma trafić pod obrady radnych i głosowanie.

Miasto chce w ten sposób, bardziej niż dotychczas, wspierać sportowców, którzy swoimi sukcesami przyczyniają się do promocji Białegostoku - argumentują jego władze.

- Tu jest absolutna rewolucja, bo do tej pory najlepszy sportowiec otrzymywał maksymalnie 600 zł stypendium. W tej chwili to stypendium może wzrosnąć do pięciu tysięcy miesięcznie - mówił w czwartek na konferencji prasowej prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Stypendia będą wypłacane przez rok; na określonych warunkach mogą być przedłużane.

W założeniu na takie najwyższe stypendia mogą liczyć medaliści olimpijscy (i paraolimpijscy), mistrzostw świata czy Europy. W Białymstoku to na razie tylko kilka osób. Przykładem takiego sportowca jest młociarz Wojciech Nowicki (KS Podlasie Białystok), ubiegłoroczny mistrz Europy z Berlina oraz brązowy medalista igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku.

- To dobra inicjatywa. Bardzo się cieszę, że miasto poszło w tym kierunku i troszeczkę zmieniło te stypendia (...) Patrząc z perspektywy czasu, na pewno będzie to dobry bodziec dla naszej młodzieży - mówił dziennikarzom Nowicki, zaznaczając iż zabezpieczenie finansowe ma duże znaczenie w sporcie wyczynowym.

Oddzielną kategorią będą stypendia dla sportowców, którzy mają wybitne wyniki w rankingach międzynarodowych lub nominację olimpijską. Tu maksymalna kwota miesięcznego stypendium to dwa tysiące złotych. Jest też np. kategoria sportów zespołowych; tu zawodnicy takiego zespołu mogą liczyć na kwoty do 30 tys. zł za wybitny sukces sportowy (np. mistrzostwo kraju).

Wnioski będzie można składać dwa razy do roku. W tegorocznym budżecie miasta zapisano 1,24 mln zł na stypendia oraz 100 tys. zł na nagrody sportowe. Jak wynika z danych miasta, obecnie stypendia sportowe i olimpijskie fundowane przez miasto otrzymuje ponad 320 zawodników.

- To ma dać impuls, że warto reprezentować Białystok. A dla nas będzie to miało spory efekt promocyjny; promocja poprzez sport jest bardzo istotna - mówił prezydent Truskolaski.

Przewodnicząca komisji sportu i turystyki w Radzie Miasta Białystok Jowita Chudzik (Koalicja Obywatelska) dodała, że mistrzowie są najlepszymi ambasadorami miasta, ale też działają motywująco na młodych zawodników, dopiero wchodzących w świat sportu.(PAP)

Robert Fiłończuk