Wyścigi samochodowe: 16-letni Polak Kacper Sztuka z pierwszym podium w Formule 4

Wyścigi odbyły się w na torze Spa-Francorchamps. Początkowo Kacper Sztuka miał na Spa jedynie trenować przed nowym sezonem i poznawać lepiej samochód. Tymczasem wrócił z Belgii z trzecim miejscem w klasyfikacji generalnej cyklu z 30 punktami na koncie.

Formuła 4: świetne starty Kacpra Sztuki

- Zespół Schumachera, w którym jeździ Kacper naciskał żeby wziął udział w tych wyścigach jako przetarcie przed mistrzostwami Włoch. Kacper wypadł nadspodziewanie dobrze. Nabrał pewności siebie, tym bardziej że wszyscy jeżdżą w tym sezonie na nowych samochodach - cieszy się jego ojciec Łukasz Sztuka, w przeszłości kierowca rajdowy.

W sobotę 16-latek był czwarty a w niedzielę zajął drugie miejsce. To jego pierwsze podium na tym poziomie wyścigowym. - Ze względów regulaminowych Kacper mógł wziąć udział w jednej sesji kwalifikacyjnej i dwóch z trzech wyścigów - relacjonuje Łukasz Sztuka. Podkreśla przy tym, że dla jego syna pierwsza runda niemieckiej Formuły 4 była tak naprawdę jedynie elementem przygotowań do sezonu włoskiej F4. - Pierwszy start Kacper ma już 6-8 maja na torze Imola - mówi ojciec.

Formuła 4: Kacper Sztuka przebijał się do przodu

W sobotę na belgijskim torze Spa-Francorchamps wygrał Włoch Andrea Kimi Antonelli - mistrz świata z kartingu oraz członek juniorskiego programu Mercedesa. W niedzielnym wyścigu Sztuka ruszał z piątego miejsca, ale przebijał się sprawnie do przodu i ostatecznie był drugi. Wyprzedził go o pół sekundy Brazylijczyk Rafael Camara. Polak nie dał się wyprzedzić innym kierowcom tego teamu - Duńczykowi Conradowi Laursenowi i Antonellemu. - Kacper był zadowolony, mówi jednak, że nie jechało mu się idealnie, w samochodzie są pewne rzeczy do poprawy - przyznaje ojciec.

Wyniki

1. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Prema Racing) - 62 pkt;

2. Rafael Camara (Brazylia/Prema Racing) - 61 pkt;

3. Kacper Sztuka (Polska/UC Racing) - 30 pkt.