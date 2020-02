Wyróżniono Najlepszych Sportowców Zagłębia Miedziowego 2019 r.

​Daniel Romańczyk ze strzeleckiego klubu Agat Złotoryja został uznany Najlepszym Sportowcem Zagłębia Miedziowego w roku 2019. Najlepszym trenerem wybrano szkoleniowca koszykarek CCC Polkowice Marosza Kovaczika.

Nagrody dla najlepszych, a także najpopularniejszych oraz nagrody kapituły i samorządów wręczono w czasie Gali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego, która odbyła się w Legnicy w hotelu Qubus.

Oto lista nagrodzonych za rok 2019 (plebiscyt e-legnickie.pl):

Najpopularniejszy zawodnik

1. Patryk Papros (Legnica, karate)

2. Wioletta Hanisch (Legnica, taekwon-do)

3. Nikola Kozłowska (Legnica, karate)

4. Mieszko Fortuński (Lubin, bilard)

5. Artur Trubicki (Ścinawa, karate)

Najpopularniejszy trener

1. Enkeleid Dobi (Polkowice, piłka nożna)

2. Kamila Dymidziuk (Legnica, karate)

3. Karol Forgiel (Jawor-Złotoryja, taekwon-do)

3. Łukasz Stawarz (Legnica, taekwon-do)

Najlepsza impreza sportowa

1. Bieg Cysterski w Krotoszycach

Najpopularniejszy zawodnik piłkarskich niższych lig

Karol Gracz (Górnik Lubin)

Najpopularniejszy trener piłkarskich niższych lig

Przemysław Cielewicz (Górnik Lubin)

Nagrody kapituły:

Sportowiec roku: Daniel Romańczyk (strzelectwo, Agat Złotoryja)

Trener roku: Marosz Kovaczik (CCC Polkowice, koszykówka kobiet)

Drużyna roku: CCC Polkowice (koszykówka kobiet)

Sportowe odkrycie roku: Bartosz Białek

Młodzieżowy sukces roku: EUCO UKS Dziewiątka Legnica (piłka ręczna dziewcząt)

Sportowy autorytet: Lubomir Guldan

Działacz sportowy: Witold Kulesza

Sportowy progres: Michał Paluta

Sportowa Ikona Zagłębia Miedziowego: Bożena Karkut

Mecenas sportu: Fundacja KGHM Polska Miedź

Nagroda specjalna (małe i średnie przedsiębiorstwa za propagowanie sportu i zdrowego trybu życia: Mine Master Sp. z o.o.

Nagroda specjalna (za współpracę i integrację): Wojciech Włodarczyk

Sport press Foto: Tomasz Folta

Promotor sportu: Jerzy Górski

Legnicki trener: Celestyna Majchrzyk

Legnicki sportowiec: Maciej Żuk

Głogowski trener: Bartosz Derenowski

Sportowiec powiatu legnickiego: Marek Jerka

Trener powiatu lubińskiego: Tomasz Nimczyk

Klub powiatu lubińskiego: Klub Rugby Miedziowi Lubin

Chojnowskie zawodniczki: Wiktoria Brożyna, Eliza Laskowska

Jaworscy zawodnicy: Kornel Woźniak, Patryk Kusztal

Polkowicki trener: Bartosz Muszyński

Prochowicki sportowiec: Kinga Hanysz

Ścinawski trener: Michał Lewandowski

Złotoryjski sportowiec: Jakub Serok

Sportowiec gminy Krotoszyce: Sławomir Szymaniuk

Klub gminy Lubin: KS Unia Szklary Górne

Sportowiec gminy Wądroże Wielkie: Mateusz Mazur

Trener gminy Wądroże Wielkie: Bartosz Szymczyk

Wyróżnienia za wspieranie sportu w Zagłębiu Miedziowym otrzymali również samorządowcy: Tadeusz Krzakowski (Legnica), Rafael Rokaszewicz (Głogów), Adam Babuśka (Starostwo Powiatowe w Legnicy), Adam Myrda (Starostwo Powiatowe w Lubinie), Emilian Bera (Jawor), Łukasz Puźniecki (Polkowice), Robert Pawłowski (Złotoryja), Jan Serkies (Chojnów), Wojciech Woźniak (Krotoszyce), Alicja Sielicka (Prochowice), Tadeusz Kielan (gmina Lubin, Ścinawa) oraz Elżbieta Jedlecka (Wądroże Wielkie).

Zdjęcie Enkeleid Dobi (z lewej) z Górnika Polkowice najlepszym trenerem Zagłębia Miedziowego w 2019 r. / INTERIA.TV