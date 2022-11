Wyróżniali się sukcesami i charyzmą. Wspominamy zmarłych ze świata sportu

Spis treści: 01 Czesław Cybulski

02 Lamine Diack

03 Horst Eckel

04 Nils Arne Eggen

05 Tadeusz Fogiel

06 Egon Franke

07 Francisco "Paco" Gento

08 Jan Gomola

09 Andy Goram

10 Jürgen Grabowski

11 Stanisław Grędziński

12 CJ Hunter

13 Jerzy Kopa

14 Janusz Kupcewicz

15 Ryszard Kubiak

16 Sławomir Majusiak

17 Dietrich Mateschitz

18 Ryszard Nowicki

19 Ivica Osim

20 Jan Pieszko

21 Stanisław Płoskoń

22 Mino Raiola

23 Freddy Rincon

24 Bill Russell

25 Erwina Ryś-Ferens

26 Wiktor Saniejew

27 Manuel (Manolo) Santana

28 Piet Schrijvers

29 Uwe Seeler

30 Włodzimierz Sierakowski

31 Artur Walczak ("Waluś")

32 Piotr Werner

33 Erwin Wilczek

34 Andrzej Wiśniewski

35 Tomasz Wołek

36 Tomasz Wójtowicz

37 Józef Zapędzki

38 Andrzej Zieliński

39 Elżbieta Żebrowska

40 Stefan Żywotko

Czesław Cybulski

Zdjęcie Czesław Cybulski / MAREK ZIELINSKI/AGENCJA SE / East News

Czesław Cybulski (18.06.1935-3.08.2022) - polski trener lekkoatletyczny, specjalizujący się w rzucie młotem. Wychowawca i odkrywca talentów mistrzów olimpijskich i mistrzów świata, m.in. Szymona Ziółkowskiego, Anity Włodarczyk czy Pawła Fajdka. Czesław Cybulski w przez blisko 15 lat prowadził Szymona Ziółkowskiego, doprowadzając go do tytułu mistrza olimpijskiego podczas igrzysk Sydney 2000 oraz mistrza świata z Edmonton w 2001 roku. W latach 2005-2009 był trenerem Anity Włodarczyk, a w latach 2010-2016 Pawła Fajdka. Pod jego okiem Fajdek dwukrotnie zdobywał mistrzostwo świata. Cybulski prowadził także m.in. Kamilę Skolimowską, Joannę Fiodorow i Malwinę Kopron. Szkoleniowiec został odznaczony Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Lamine Diack

Zdjęcie Lamine Diack / THOMAS SAMSON / AFP / AFP

Lamine Diack (7.08. 1933-3.12.2021)- Senegalczyk, przewodniczący IAAF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych) w latach 1999-2015. Szefem IAAF został 8 listopada 1999, po śmierci Włocha Primo Nebiolo (wcześniej był wiceprzewodniczącym). We wcześniejszych latach był lekkoatletą (skoczkiem w dal), też burmistrzem Dakaru i członkiem senegalskiego parlamentu. Lamine Diack został zatrzymany przez francuską policję w listopadzie 2015 roku, bezpośrednio po opublikowaniu raportu Międzynarodowej Agencji Antydopingowej (WADA) na temat dopingu w Rosji. Przed rokiem został skazany przez sąd w Paryżu na cztery lata pozbawienia wolności za korupcję i przyjmowanie łapówek od zawodników podejrzewanych o doping. Nie rozpoczął odbywania kary, gdyż wyrok nie był prawomocny.

Horst Eckel

Zdjęcie Horst Eckel był ostatnim żyjącym piłkarskim mistrzem świata 1954 / AFP / Bongarts / Thorsten Wagner / AFP

Horst Eckel (8.02.1932-3.12.2021) - niemiecki piłkarz, mistrz świata 1954. Był ostatnim żyjącym mistrzem świata z mundialu 1954 w Szwajcarii, który RFN wygrała po dramatycznym finale z Węgrami, nazywanym "cudem w Bernie". Horst Eckel w kadrze narodowej rozegrał 32 spotkania, w tym także na kolejnym mundialu w 1958 roku (czwarte miejsce ekipy Niemiec Zachodnich). Z 1. FC Kaiserslautern zdobył mistrzostwo kraju w 1951 i 1953 roku. Tylko raz w życiu zmienił klub, na Röchling Völklingen pod koniec kariery.

Nils Arne Eggen

Zdjęcie Nils Arne Eggen, wieloletni trener Rosenborga / SAKIS MITROLIDIS/AFP / AFP

Nils Arne Eggen (17.09.1941-19.01.2022) - norweski trener, w latach 1974-1977 selekcjoner reprezentacji Norwegii, najbardziej znany jako trener Rosenborga. Z klubem z Trondheim przez osiem sezonów z rzędu grał w Lidze Mistrzów (m.in. przeciw Legii Warszawa), w tym - po pokonaniu Milanu - w ćwierćfinale Champions League.

Tadeusz Fogiel

Zdjęcie Tadeusz Fogiel - dziennikarz sportowy i menedżer piłkarski / Fot. Marcin Kalita - Agencja Przeglad Sportowy / Newspix

Tadeusz Fogiel (20.09.1946-22.01.2022) - menedżer piłkarski i dziennikarz. Bardzo długo mieszkał w Paryżu, skąd przez długie lata był korespondentem "Przeglądu Sportowego", a także ekspertem Polsatu. W przeszłości pełnił również powinności menedżera gwiazd reprezentacji Polski, które swoje kariery związali z francuskimi klubami, m.in. jednego z najwybitniejszych w dziejach naszej piłki Andrzeja Szarmacha.

Egon Franke

Zdjęcie Egon Franke zmarł po ciężkiej chorobie / Mieczysław Świderski / Newspix

Egon Franke (23.10.1935-30.03.2022) - polski szermierz, multimedalista olimpijski. Życiowy sukces odniósł na igrzyskach olimpijskich w Tokio w 1964 roku, świętując zdobycie złotego medalu we florecie, swojej specjalności. Na tych samych igrzyskach w 1964 roku, razem z drużyną, sięgnął jeszcze po srebrny medal. Trzeci medal zdobył cztery lata później w Meksyku również w drużynowym florecie. Był także multimedalistą mistrzostw świata.

Francisco "Paco" Gento

Zdjęcie Francisco Gento, legenda Realu Madryt / TOBIAS SCHWARZ / AFP / AFP

Francisco "Paco" Gento (1.10.1933-18.01.2022) - hiszpański piłkarz, reprezentant kraju, legenda i honorowy prezydent Realu Madryt, z którym jako piłkarz wygrał sześć razy Puchar Europy, dwunastokrotny mistrz Hiszpanii, uczestnik ośmiu finałów Pucharu Europy.

Jan Gomola

Zdjęcie Jan Gomola, bramkarz Górnika Zabrze w latach 1964-74 / archiwum Pawła Czado / INTERIA.PL

Jan Gomola (5.08.1941-24.02.2022) - polski piłkarz, w latach 60. i 70. bramkarz Górnika Zabrze i reprezentacji Polski, gdzie rywalizował o miejsce w bramce z Hubertem Kostką. W 1974 roku Jan Gomola wyjechał do Meksyku, gdzie występował do 1978 w Atlético Español i Zacatepec.

Andy Goram

Zdjęcie Andy Goram, szkocki bramkarz w barwach Manchesteru United / imago sportfotodienst / East News

Andy Goram (13.04.1964-2.07.2022) - bramkarz reprezentacji Szkocji, który w latach 1991-1998 rozegrał 260 meczów w barwach Glasgow Rangers, zdobył pięć tytułów mistrza kraju i trzy Puchary Szkocji. Był ulubieńcem kibiców z Ibrox Park, którzy w 1999 roku wybrali go najlepszym bramkarzem w historii klubu. Później występował m.in. w Sheffield United, Motherwell i Manchesterze United. Z reprezentacją Szkocji był na Euro 1992 i Euro 1996.

Jürgen Grabowski

Zdjęcie Jürgen Grabowski podczas meczu RFN - Polska podczas mundialu 1974 / ullstein bild/ullstein bild / Newspix

Jürgen Grabowski (7.07.1944-10.03.2022) - niemiecki piłkarz, mistrz świata z 1974 roku, gdzie wystąpił m.in. przeciwko Polsce w słynnym "meczu na wodzie", legenda Eintrachtu Frankfurt, z którym był związany przez całą karierę.

Stanisław Grędziński

Zdjęcie Stanisław Grędziński / KRYSTYNA PACZKOWSKA/PRZEGLAD SPORTOWY / NEWSPIX.PL / Newspix

Stanisław Grędziński (19.10.1945-19.01.2022) - polski lekkoatleta, sprinter, mistrz Europy w biegu na 400 metrów oraz w sztafecie 4 x 400 metrów z 1966 roku, brązowy medalista mistrzostw Europy w biegu na 400 metrów z 1969 roku, olimpijczyk z Meksyku, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

CJ Hunter

Zdjęcie C.J. Hunter / Dimitri Iundt/Corbis/VCG via Getty Images / Getty Images

C.J. Hunter (14.12.1968-28.11.2021) - amerykański lekkoatleta, kulomiot, olimpijczyk (1996), mistrz świata (Sewilla 1999) i brązowy medalista MŚ (Ateny 1997), mąż Marion Jones w latach 1998-2002.

Jerzy Kopa

Zdjęcie Jerzy Kopa - z Lechem Poznań / Jerzy Kleszcz / Newspix

Jerzy Kopa (2.01.1943-26.06.2022) - polski trener, działacz i menedżer piłkarski, prowadził Lecha Poznań w jego debiucie w europejskich pucharach, a w 1990 roku zdobył też z nim mistrzostwo Polski i Superpuchar. Pracował jeszcze m.in. w Legii Warszawa, gdzie był następcą Kazimierza Górskiego i Pogoni Szczecin. Zarówno Lecha jak i Legię prowadził też krótko pod koniec lat 90. (tę drugą w duecie ze Stefanem Białasem).

Janusz Kupcewicz

Zdjęcie Janusz Kupcewicz / Michał Białoński / INTERIA.PL

Janusz Kupcewicz (9.12.1955-4.07.2022) - polski piłkarz, brązowy medalista mistrzostw świata 1982, gdzie strzelił gola w meczu o trzecie miejsce Polska - Francja, legenda Arki Gdynia, krótko grał też w Lechu Poznań, Saint-Etienne, Larisie, Lechii Gdańsk i Adanasporze. W reprezentacji Polski rozegrał 20 meczów i strzelił pięć goli. W latach połowie lat 90. był trenerem reprezentacji Polski w futsalu, Lechii Gdańsk i Raduni Stężyca.

Ryszard Kubiak

Ryszard Kubiak (22.03.1950-6.02.2022) - polski wioślarz, brązowy medalista olimpijski z igrzysk Moskwa 1980 w czwórce ze sternikiem, 14-krotny mistrz Polski, trzykrotny olimpijczyk (1972, 1976, 1980).

Sławomir Majusiak

Zdjęcie Sławomir Majusiak / TEDI/NEWSPIX.PL / Newspix

Sławomir Majusiak (30.05.1964-5.12.2021) - polski lekkoatleta, długodystansowiec, przedsiębiorca, wieloletni właściciel "Gazety Ostrowskiej", brązowy medalista mistrzostw Europy Split 1990 w lekkoatletyce w biegu na 5000 m.

Dietrich Mateschitz

Zdjęcie Dietrich Mateschitz / HERBERT NEUBAUER / AFP

Dietrich Mateschitz (20.05.1944-22.10.2022) - austriacki miliarder, jeden z założycieli przedsiębiorstwa Red Bull GmbH oraz właściciel dwóch zespołów Formuły 1: Red Bull Racing i Scuderia AlphaTauri.

Ryszard Nowicki

Ryszard Nowicki (23.02.1927-23.12.2021) - nestor polskiego sportu samochodowego, uczestnik Powstania Warszawskiego (pseudonimy "Sokół" i "Sęp"). Był rajdowym mistrzem Polski, czterokrotnie startował w słynnym Rajdzie Monte Carlo. W 1973 należał do zespołu, który pod Wrocławiem ustanowił Polskim Fiatem 125p trzy światowe rekordy prędkości. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ivica Osim

Zdjęcie Ivica Osim jako selekcjoner reprezentacji Japonii / ADEK BERRY/AFP

Ivica Osim (6.05.1941-1.05.2022) - bośniacki piłkarz, reprezentant Jugosławii, trener klubowy i reprezentacyjny. Jako piłkarz z Jugosławią był wicemistrzem Euro 1968. Trener reprezentacji Jugosławii na igrzyskach Los Angeles 1984 (brązowy medal), mundialu 1990 (ćwierćfinał) oraz w trakcie wycofania kadry z Euro 1992. W latach 2006-2007 selekcjoner reprezentacji Japonii. Prowadził m.in. Partizan, Panathinaikos i Sturm Graz.

Jan Pieszko

Zdjęcie Jan Pieszko (z lewej) / Eugeniusz Warminski/East News

Jan Pieszko (5.02.1942-20.03.2022) - dwukrotny mistrzem Polski z Legią (1969, 1970), zdobył również z tym klubem Puchar Polski. Trafił do Galerii Sław tego klubu, w którym występował przez dziewięć lat i strzelał gole tak wielkim klubom jak AC Milan, Saint-Etienne, Atletico Madryt i FC Nantes. Po zakończeniu kariery sportowej został trenerem, prowadził m.in Wisłę Płock, Polonię Warszawa i młodzieżowe reprezentacje naszego kraju. Kiedy selekcjonerem został Andrzej Strejlau, Pieszko pracował jako jego asystent. W 2001 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz rozwoju piłki nożnej w naszym kraju.

Stanisław Płoskoń

Zdjęcie Stanisław Płoskoń był prezesem Górnika Zabrze / Michał Chwieduk / Edytor.net / Newspix / Newspix

Stanisław Płoskoń (27.05.1939-1.07.2022) - prezes Górnika Zabrze w latach 1996-2001, słynący w tamtym okresie z barwnych wypowiedzi, uznawany w tamtym czasie za najbardziej medialnego prezesa w Ekstraklasie. W swojej książce wydanej po latach określał polski futbol mianem "bagna".

Mino Raiola

Zdjęcie Carmine "Mino" Raiola / AFP

Mino Raiola (4.11.1967-30.04.2022) - holendersko-włoski agent piłkarski, jeden z najbardziej znany menedżerów na świecie, reprezentował m.in. takich piłkarzy jak Mario Balotelli, Gianluigi Donnarumma, Erling Braut Haaland, Zlatan Ibrahimović, Matthijs de Ligt, Paul Pogba, Marco Verratti. Działał na rynku przez ok. 30 lat. Pierwszym transferem, który przeprowadził, było przejście Bryana Roya z Ajaxu Amsterdam do Foggii. Sławę przyniósł mu transfer Pavla Nedveda ze Sparty Praga do Lazio Rzym.

Freddy Rincon

Zdjęcie Freddy Rincon (obok Diego Simeone) podczas meczu Kolumbia - Argentyna podczas meczu eliminacji mundialu 2002 / Marcelo Salinas

Freddy Rincon (14.08.1966-13.04.2022)- kolumbijski piłkarz, uczestnik trzech mundiali (1990 - gol z Niemcami, 1994, 1998), w połowie lat 90. zawodnik Napoli i Realu Madryt. Najdłużej grał jednak na swoim kontynencie, w najsłynniejszych klubach Kolumnii i Brazylii (America Cali, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Santos). Zginął w wypadku samochodowym.

Bill Russell

Zdjęcie Bill Russell / AFP

Bill Russell (12.02.1934-31.07.2022) - amerykański koszykarz, jedenastokrotny mistrz NBA z Boston Celtics, mistrz olimpijski z igrzysk Melbourne 1956, pierwszy czarnoskóry trener w NBA.

Erwina Ryś-Ferens

Zdjęcie Erwina Ryś-Ferens była wrażliwa na ludzkie cierpienie. W 2003 r. na warszawskich Stegnach wzięła udział w akcji "Stop narkotykom!" / Paweł Hoffman / Newspix

Erwina Ryś-Ferens (19.01.1955-20.04.2022) - polska panczenistka, medalistka mistrzostw świata (brązowe medale Lake Placis 1978, Heerenveen 1985, Skien 1988), czterokrotna olimpijka (1976, 1980, 1984, 1988).

Wiktor Saniejew

Zdjęcie Wiktor Saniejew / Domena publiczna / materiały prasowe

Wiktor Saniejew (3.01.1945-3.01.2022) - gruziński lekkoatleta, trójskoczek, reprezentant ZSRR, jako jedyny trójskoczek w historii trzykrotny mistrz olimpijski (Meksyk 1968, Monachium 1972, Montreal 1976), srebrny medalista igrzysk olimpijskich (Moskwa 1980), dwukrotny mistrz (Ateny 1969, Rzym 1974) i wicemistrz Europy (Helsinki 1971, Praga 1978).

Manuel (Manolo) Santana

Zdjęcie Manuel (Manolo) Santana - słynny hiszpański tenisista / GETTY IMAGES NORTH AMERICA MADDIE MEYER / Getty Images

Manuel Santana (10.05. 1938-11.12.2021) - hiszpański tenisista, zwycięzca 5 turniejów wielkoszlemowych: w grze pojedynczej Roland Garros (1961, 1964), Wimbledon 1966, US Open (1965), w grze podwójnej Roland Garros (1963).

Piet Schrijvers

Zdjęcie Piet Schrijvers - dwukrotny finalista mistrzostw świata z Holandią / Icon Sport

Piet Schrijvers (15.12.1946-7.09.2022) - bramkarz reprezentacji Holandii, wicemistrz świata z mundiali 1974 i 1978, półfinalista Euro 1976, najdłużej jego klubem był Ajax Amsterdam.

Uwe Seeler

Zdjęcie Argentyński kapitan Antonio Rattin przygląda się walce o piłkę między Rafaelem Albrechtem i Uwe Seelerem w meczu z Niemcami w fazie grupowej na mundialu’66

Uwe Seeler (5.11.1936-21.07.2022) - niemiecki piłkarz, legenda HSV (grał w nim prawie 20 lat) i reprezentacji RFN. Uczestnik czterech mundiali (1958, 1962, 1966, 1970), na każdym z nich zdobył gola, w sumie rozgrywając podczas MŚ 21 spotkań. Wicemistrz świata z 1966 roku i brązowy medalista mundialu 1970. W sumie w reprezentacji Niemiec (RFN) zagrał w 72 meczach i strzelił 43 gole.

Włodzimierz Sierakowski

Zdjęcie Włodzimierz Sierakowski, fotoreporter sportowy / Michal Kosc / PressFocus / NEWSPIX.PL

Włodzimierz Sierakowski - polski fotoreporter sportowy, przez lata związany z "Przeglądem Sportowym", a także z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, swoimi zdjęciami dokumentował wydarzenia sportowe w Polsce i na całym świecie.

Artur Walczak ("Waluś")

Zdjęcie Artur "Waluś" Walczak / Polsat Sport

Artur Walczak, ps. Waluś (10.06.1975-26.11.2021) - polski strongman i zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA), zmarł po kilku tygodniach w szpitalu na skutek uderzenia przez przeciwnika podczas gali PunchDown 5 we Wrocławiu (rywale uderzali się na przemian otwartą dłonią w twarz).

Piotr Werner

Zdjęcie Piotr Werner / Irek Dorozanski / Edytor.net / Newspix

Piotr Werner - były sędzia piłkarski (do 1996 roku), w tym arbiter międzynarodowy oraz promotor bokserski. Przez wiele lat współpracował m.in. z Arturem Szpilką. Mecze najwyższego szczebla ligowego w Polsce (dziś nazywanego Ekstraklasą) sędziował w latach 1986-1996, prowadził też m.in. mecze eliminacji mistrzostw świata i mistrzostw Europy oraz mecze europejskich pucharów.

Erwin Wilczek

Zdjęcie Erwin Wilczek, legenda Górnika Zabrze / Michał Chwieduk / Edytor.net / Newspix / Newspix

Erwin Wilczek (20.11.1940-30.11.2021)- polski piłkarz, legenda Górnika Zabrze. Z tym klubem 9-krotny mistrz Polski i 6-krotny zdobywca Pucharu Polski, a także finalista Pucharu Zdobywców Pucharów 1970. W US Valenciennes król strzelców drugiej ligi francuskiej, jako trener doprowadził do finału Pucharu Mistrzów Afryki gaboński AS Sogara Port Gentil (1987), w 1986 r. krótko prowadził reprezentację Gabonu. W latach 1961-1969 Erwin Wilczek wystąpił w 16 oficjalnych meczach reprezentacji Polski, zdobywając w nich dwa gole.

Andrzej Wiśniewski

Zdjęcie Trener Andrzej Wiśniewski podczas trzecioligowego meczu Warta Poznań- Błękitni Stargard / Krzysztof Szygenda

Andrzej Wiśniewski (13.01.1956-3.04.2022) - polski trener piłkarski. Były selekcjoner reprezentacji Palestyny (w 2002 roku prowadził ją, m.in. w meczach z Syrią, Irakiem oraz Jordanią, Sudanem i Kuwejtem w ramach Arab Cup). W Polsce trener m.in. Polonii Warszawa, Orlenu (dziś Wisły) Płock oraz KSZO Ostrowiec.

Tomasz Wołek

Zdjęcie Tomasz Wołek / Andrzej Hulimka/Reporter

Tomasz Wołek (14.10.1947-21.09.2022) - dziennikarz, publicysta, pasjonat sportu i działacz opozycji w czasach PRL. Tomasz Wołek był redaktorem naczelnym "Życia Warszawy". Publikował także m.in. w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Wyborczej" i "Polityce". W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Specjalista od piłki południowoamerykańskiej, autor tomu "Copa America" z cyklu "Encyklopedia Piłkarska Fuji" oraz książek "Futbol - historie prawdziwe" i "Dlaczego kochamy piłkę?".

Tomasz Wójtowicz

Zdjęcie Tomasz Wójtowicz / Adam STASKIEWICZ / East News

Tomasz Wójtowicz (22.09.1953-24.10.2022) - polski siatkarz, złoty medalista mistrzostw świata Meksyk 1974 i igrzysk olimpijskich Montreal 1976, czterokrotny wicemistrz Europy (1975, 1977, 1979, 1983) zdobywca Pucharu Europy Mistrzów Krajowych, nominowany do grona ośmiu najlepszych siatkarzy świata i amerykańskiej galerii siatkarskich sław (Volleyball Hall of Fame). Komentował mecze siatkówki w telewizji Polsat. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski.

Józef Zapędzki

Zdjęcie Józef Zapędzki / Mieczyslaw Swiderski / Newspix.pl / Newspix

Józef Zapędzki (11.03.1929-15.02.2022) - polski strzelec sportowy, mistrz olimpijski (Meksyk 1968, Monachium 1972; pistolet szybkostrzelny), wicemistrz świata (1966) i brązowy medalista MŚ w drużynie (1966), siedmiokrotny medalista mistrzostw Europy (w tym złoty - Budapeszt 1965 - pistolet centralnego zapłonu). Podpułkownik Wojska Polskiego.

Andrzej Zieliński

Zdjęcie Andrzej Zieliński - lekkoatleta, sprinter, srebrny medalista olimpijski igrzysk Tokio 1964 w polskiej sztafecie 4x100 m / Mieczyslaw Swiderski / Newspix.pl

Andrzej Zieliński (20.08. 1936-7.12.2021) - polski lekkoatleta, sprinter, wicemistrz olimpijski z igrzysk Tokio 1964 w sztafecie 4x100 m.

Elżbieta Żebrowska

Zdjęcie Elżbieta Żebrowska / Domena publiczna / materiały prasowe

Elżbieta Żebrowska (27.03.1945-23.12.2021) - polska lekkoatletka, mistrzyni Europy w sztafecie 4x100 m (Budapeszt 1966), olimpijka (1968). Dwa razy zdobyła tytuł mistrza Polski - w biegu na 80 m przez płotki (1966) i w sztafecie 4x100 m (1964).

Stefan Żywotko

Zdjęcie Stefan Żywotko na stadionie Pogoni Szczecin / Piotr Kucza / Newspix

Stefan Żywotko (9.01.1920-10.02.2022) - polski piłkarz i trener, najbardziej utytułowany polski szkoleniowiec zagranicą. Sukcesy odnosił w algierskim klubie JS Kabylie, którego trenerem był przez 14 lat (siedem mistrzostw Algierii, dwa razy Puchar Mistrzów Afryki oraz Puchar Algierii). W Polsce prowadził m.in. takie kluby jak Arkonia Szczecin, Pogoń Szczecin, Warta Poznań, Arka Gdynia.

