Wyprawa na mecz Barcelony, trening z Szeremetą i rakieta Świątek. Gwiazdy sportu zagrały z WOŚP, oto ich aukcje

Jak co roku w inicjatywę zaangażowało się sporo znanych osób ze świata sportu - licytujący na aukcjach mogą zdobyć pamiątkowe przedmioty związane z gwiazdami lub... spędzić z nimi nieco czasu podczas rozmaitych aktywności. Jak w tym roku pomogli sportowcy?

Finał WOŚP pełen barcelońskich wątków. Lewandowscy się nie wahali

To jednak nie jedyny barceloński wątek - wylicytować można również koszulkę Wojciecha Szczęsnego w której grał w... golfa , a sam przedmiot przekazała w tym przypadku babcia zawodnika. Brat golkipera FCB, Jan, przeznaczył na rzecz WOŚP pamiątkowy szalik ze spotkania "Barcy" z UD Barbastro, na którym widnieją podpisy "Szczeny" oraz "Lewego" .

Na apel odpowiedziała również Anna Lewandowska - jedna szczęśliwa osoba będzie mieć sposobność do wzięcia udziału w obozie treningowym prowadzonym przez partnerkę napastnika Barcelony. Wydarzenie to odbędzie się w ośrodku "Dojo Stara Wieś" w maju tego roku.

Fani utrzymywania formy zwrócili również uwagę na aukcję Ewy Chodakowskiej. "Mam ogromna przyjemność przekazać na licytację jak co roku tydzień metamorfozy - jest to wspaniała okazja do spotkania się i zrobienia czegoś dla siebie. Podczas tego tygodnia trenujemy razem, zdrowo się odżywiamy i praktykujemy relaksacje" - napisała ofiarodawczyni.