Iga Świątek niedawno znów miała powody do świętowania. Polka po raz czwarty wygrała Rolanda Garrosa, jeden z czterech najważniejszych turniejów w sezonie tenisowym.

Kolejne sukcesy Igi Świątek

"Lubię liczby, ale przyznaję, że to mocno abstrakcyjne, kiedy widzi się wycenę swojej marki osobistej liczoną już nie w milionach, a w miliardach czy liczbę ponad 300 tys. Publikacji na mój temat. Pozwala to uświadomić sobie wymiar własnego wpływu i osiągnięć oraz stojącą za nimi odpowiedzialność" - wyznała w rozmowie z "Forbes" nieco oszołomiona tym sukcesem Iga.

Zaskakujące, co odkryli ws. Igi Świątek. Wszystko stało się jasne

Nic więc dziwnego, że wierni fani tak skrupulatnie śledzą jej poczynania i to nie tylko na korcie. Iga mocno aktywna jest także w social mediach. Zresztą na różnego rodzaju satyrycznych "fanpejdżach" jej postać też dość często się pojawia.

"Przy okazji meczu o wszystko na Euro przeciwko Austrii w mediach społecznościowych Igi Świątek nie pojawił się żaden ślad z bacznego obserwowania widowiska w Berlinie. Nie było żadnego wpisu na Instagramie czy choćby krótkiego story na tym portalu społecznościowym. Niedługo wcześniej Iga Świątek napisała za to komentarz pod wpisem Bartosza Kurka . Znany siatkarz opublikował fotkę z rozgrywek Ligi Narodów, a Świątek okazała mu wyraźne wsparcie" - donosi "Super Express".

Wygląda więc na to, że Świątek to prawdziwa fanka siatkówki, a nie piłki nożnej. Dzięki temu miała kolejny powód do zadowolenia, bowiem nasi siatkarze pokonali Argentynę 3:0. Aktualnie w Lidze Narodów Polacy mają aż osiem zwycięstw na koncie i zaledwie dwie przegrane.