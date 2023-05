Wydarzenia sportowe maja w Polsat Box Go

W maju w Polsat Box Go w pakiecie Sport kulminacja emocji sportowych - półfinały piłkarskiej Ligi Mistrzów UEFA oraz ostatnie kolejki meczowe, które rozstrzygną o piłkarskich tytułach w ligach hiszpańskiej, włoskiej, francuskiej i portugalskiej. Do tego wielkie święto polskich kibiców siatkówki - mecz finałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów pomiędzy Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle a Jastrzębskim Węglem. 22 maja rusza tenisowy French Open z Igą Świątek , która już dwa razy okazała się najlepsza na kortach Roland Garros.

Wszystko to i wiele innych wydarzeń dostępnych online, na żywo i na wielu urządzeniach - na 20 kanałach sportowych, w pakiecie Polsat Box Go Sport w promocyjnej cenie 40 zł za 30 dni.

Półfinały Ligi Mistrzów UEFA

Już jutro, we wtorek, 9 maja Real Madryt zmierzy się z Manchesterem City z rozpędzoną maszyną do strzelania goli - Erlingiem Haalandem. Druga para półfinałowa to powracający na europejskie szczyty dwaj wielcy rywale z Mediolanu - Inter i AC Milan. Dwa z czterech półfinałowych meczów Ligi Mistrzów UEFA w Polsat Box Go będzie można oglądać również w 4K. 9 maja spotkanie Real Madryt - Manchester City i 16 maja rewanż pary Inter Mediolan - AC Milan. Wideo zapowiadające jutrzejszy mecz TUTAJ.