Wybór Trumpa jest szansą dla Rosji. Putin już działa, cel jest jasny

Rosjanie już od kilku lat są wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji. Dzieje się tak oczywiście w związku z krwawą wojną, która ma miejsce za wschodnią granicą Polski. Inwazja militarna Rosji na Ukrainę trwa już od 24 lutego 2024 roku, więc ponad dwa lata. W tej wojnie zginęły już setki tysięcy ludzi, w tym także cywile. Niestety nic nie wskazuje na to, żeby miała się ona w najbliższym czasie zakończyć. To oczywiście wpływa na obecność Rosji na sportowych arenach międzynarodowych.

Putin mówi głosem Trumpa. Cel jest jasny

Putin tak naprawdę już rozpoczął swoje działania i przemawianie głosem, a właściwie słowami Donalda Trumpa. - Umożliwianie mężczyznom, by występowali w kobiecej rywalizacji to po prostu zabójstwo dla sportu kobiet. Nie ma miejsca dla sportowców transpłciowych na igrzyskach olimpijskich. To powinna być wspólna sprawa - powiedział Putin na temat Imane Khelfi, która pokonała Julię Szeremetę na igrzyskach w Paryżu. - Nie pozwolimy, by mężczyźni rywalizowali z kobietami - tak z kolei w trakcie kampanii przemawiał nowy prezydent USA.