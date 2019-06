WT w tenisie stołowym. Komplet zwycięstw Chińczyków w Sapporo

Chińscy tenisiści stołowi triumfowali we wszystkich pięciu konkurencjach turnieju najwyższej rangi - ITTF World Tour Platinum - w japońskim Sapporo. Xu Xin zwyciężył w singlu oraz deblu z Fan Zhendongiem i mikście z Zhu Yuling.

W finale gry pojedynczej Xu Xin pokonał Tajwańczyka Lin Yun-Ju 4:1, a w półfinale wygrał z Fan Zhendongiem 4:3.

W kolejnym finale, tym razem męskich duetów Fan Zhendong i Xu Xin pokonali Niemców Benedikta Dudę i Qiu Danga 3:0.

Hat-tricka Xu Xin skompletował z Zhu Yuling, po sukcesie w potyczce z Japończykami Tomokazu Harimoto i Hiną Hayatą 3:0.

Z kolei w decydującym spotkaniu pingpongistek Sun Yingsha okazała się lepsza od rodaczki Liu Shiwen 4:3. Do rewanżu doszło w deblu, bowiem Liu Shiwen i Chen Meng zwyciężyły w rywalizacji z Wang Manyu i Sun Yingsha 3:1.

Do ćwierćfinału Japan Open dotarły Natalia Bajor i Natalia Partyka. W meczu o półfinał przegrały z Tajwankami Chen Szu-Yu i Cheng Hsien-Tzu 1:3.

Turniej w Sapporo i poprzedzające go zgrupowanie w chińskim Chengdu to ostatnie etapy przygotowań biało-czerwonych do zbliżających się Igrzysk Europejskich w Mińsku.

Wyniki finałów singla:

kobiety

Sun Yingsha - Liu Shiwen (obie Chiny) 4:3 (11:4, 11:9, 4:11, 6:11, 7:11, 11:8, 11:3)

mężczyźni

Xu Xin (Chiny) - Lin Yun-Ju (Tajwan) 4:1 (11:9, 14:12, 8:11, 11:3, 11:8)