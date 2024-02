Z oświadczenia wynika, że brytyjski król "jest całkowicie pozytywnie nastawiony do sposobu leczenia i nie może się doczekać jak najszybszego powrotu do pełni obowiązków publicznych". Na razie jednak zmuszony jest je ograniczyć. Część z nich przejmą książę William oraz królowa Kamila .

Na ten moment nie dzielimy się szczegółami. Jego Wysokość korzysta z wyspecjalizowanej opieki i nie może się doczekać powrotu do pełnego wykonywania publicznych obowiązków

Z całego świata płyną słowa wsparcia. Zareagował m.in. legendarny angielski piłkarz, Gary Lineker , trzykrotny król strzelców Premier League. A to nie wszystko.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Jurgen Klopp ogłosił, że po zakończeniu obecnego sezonu ustąpi ze stanowiska menedżera Liverpoolu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Szok po informacji o chorobie króla Karola. Płyną wyrazy wsparcia i życzenia powrotu do zdrowia

"Naprawdę przykro słyszeć wieści, że król Karol ma nowotwór. Okropna wiadomość. Życzę mu pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał Gary Lineker na platformie X (dawniej Twitter). Jego pełen współczucia wpis spotkał się z bardzo szerokim odbiorem. Do tej pory wyświetliło go milion internautów.