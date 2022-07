World Games 2022 w kanałach sportowych Polsatu

World Games to wyjątkowy międzynarodowy turniej rozgrywany co cztery lata, a tegoroczna edycja jest już jedenastą w historii. W Birmingham w Stanach Zjednoczonych obecnych jest aż 3600 sportowców z całego świata, a liczba dyscyplin w jakich konkurują przekracza trzydzieści. W szesnastu z nich swoje umiejętności prezentują Polacy, a cały turniej oglądać można wyłącznie w kanałach sportowych Polsatu. Przez cały czas trwania igrzysk sportów nieolimpijskich Telewizja Polsat wyemituje kilkaset godzin transmisji. Obsługą medialną World Games 2022 zajmuje się kilkudziesięcioosobowy zespół, złożony głównie z komentatorów.

Reklama

Czytaj także: Rosyjski prawnik: Rosja ma szansę zagrać na mistrzostwach świata w Katarze

W gronie tym znaleźli się między innymi Łukasz "Juras" Jurkowski i Andrzej Janisz (sporty walki), Andrzej Kostyra (futbol flagowy), Adam Romański (sumo), Robert Małolepszy (trójbój siłowy), Marcin Muras (squash, lacrosse), Szymon Rojek (piłka ręczna plażowa), Grzegorz Michalewski (hokej na rolkach) czy Grzegorz Pajda (łucznictwo). Głosem eksperckim wspierają ich byli oraz obecni sportowcy, w tym olimpijczycy, tacy jak Sławomir Napłoszek (olimpijczyk z Barcelony i Tokio w łucznictwie) czy Tomasz Mendelski (olimpijczyk z Aten i Pekinu w kajakarstwie).

Superpuchar Polski na antenie Polsat Sport Extra

W lipcu widzowie kanałów z rodziny Polsatu Sport znajdą na nich także wiele innych emocjonujących transmisji. Już w sobotę 9.07 w Polsacie Sport Extra o godzinie 20:00 odbędzie się mecz o Superpuchar Polski z udziałem mistrza kraju - Lecha Poznań i wicemistrza oraz zdobywcy Pucharu Polski - Rakowa Częstochowa. To spotkanie skomentują Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojciech Fibak w Studio Wimbledon: Porównuję Nicka Kyrgiosa do Jerzego Janowicza. WIDEO Polsat Sport

W Gdańsku trwa z kolei ostatni turniej fazy interkontynentalnej Ligi Narodów siatkarzy. W sobotę Biało-Czerwoni o godzinie 20:00 zagrają z Holandią, w niedzielę o tej samej porze ze Słowenią. Obydwa mecze pokaże Polsat Sport, a towarzyszyć będzie im specjalny program studyjny. Biało-Czerwoni są już pewni awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów FIVB, który w dniach 20 - 24 lipca także oglądać będzie można w kanałach sportowych Polsatu. Impreza ta będzie najważniejszym testem naszej reprezentacji przed tegorocznymi mistrzostwami świata współorganizowanymi przez Polskę.

Polsat także w internecie. Polsat Box Go i Polsatsport.pl

Drugi weekend lipca to także kulminacja emocji związanych z wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonem. W sobotę o godzinie 13:00 w Polsacie Sport wystartuje studio wprowadzające widzów do finału gry pojedynczej kobiet oraz finału męskiego debla. Dzień później także o godzinie 13:00 eksperci zaproszeni do studia Polsatu Sport będą typować wyniki finału gry pojedynczej mężczyzn oraz finału kobiecego debla, pod znakiem których upłynie całe niedzielne popołudnie oraz wieczór.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można w telewizji oraz w internecie, także na urządzeniach mobilnych, dzięki serwisowi Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji oraz najświeższe informacje dostępne są w portalu Polsatsport.pl.