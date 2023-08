Wojna w Ukrainie zbiera żniwo. Nie żyje kolejna reprezentantka kraju

Wielu reprezentantów Ukrainy na krótko po wybuchu wojny zdecydowało odsunąć swoją karierę na dalszy plan, chwycić za broń i ruszyć na front, by odpierać ataki wroga. Niestety, wielu z nich zapłaciło za to własnym życiem. Według amerykańskich danych łączne straty armii naszych wschodnich sąsiadów szacuje się na około 124-131 tys. ofiar, wliczając w to osoby ranne, zmarłe i zaginione. Na tej liście znajduje się wielu sportowców. Teraz dopisano tam nazwisko kolejnej utytułowanej reprezentantki Ukrainy - Eleonory Malcewej.