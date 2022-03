Mija trzeci tydzień okrutnej wojny w Ukrainie. Coraz więcej uchodźców zza wschodniej granicy przyjeżdża do Polski by szukać schronienia. Piękną postawą wykazuje się m.in. były znakomity przed laty tenisista Wojciech Fibak. Do willi w Poznaniu, w której mieszkali kiedyś jego rodzice przyjął właśnie kilka ukraińskich rodzin.

Wojna w Ukrainie. Wojciech Fibak: Trzeba pomagać Ukraińcom na wszystkich frontach

- Natychmiast, gdy zaczęła się wojna otworzyłem dom dla Ukraińców w Poznaniu. To willa w Parku Sołackim, gdzie kiedyś mieszkali moi rodzice. Wiem, że byliby szczęśliwi i dumni z tej decyzji. Teraz mieszka w niej kilka rodzin z dziećmi, mają zapewnione wszystko co trzeba, m.in wyżywienie. Jest z nimi pani Maria, która przychodziła do mojej mamy. To naturalne, że trzeba pomagać Ukraińcom na wszystkich frontach - mówi nam Wojciech Fibak.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Wojciech Fibak dla Interii: Oni są bardziej cwani od Hurkacza. Wideo INTERIA.TV

Triumfator piętnastu turniejów w grze pojedynczej nie tylko zapewnił dach nad głową kilku ukraiński rodzinom, ale też pomaga finansowo.

- Przekazałem jeden obraz z mojej kolekcji na aukcję do Desy, największego Domu Aukcyjnego w Polsce. Obraz został już sprzedany, wszystkie pieniądze trafią na pomoc dla Ukrainy. W niedzielę zakupiłem także w Polswiss, drugim największym Domie Aukcyjnym w Polsce, pracę jednego z artystów ukraińskich. Cały dochód przeznaczony zostanie na pomoc artystom z objętego wojną kraju. W porównaniu do ofiarności innych ludzi, którzy jadą na granicę i pomagają uchodźcom, moje gesty są znikome. Staram się pomóc tak, jak mogę - mówi nam zwycięzca wielkoszlemowego turnieju w Australii w grze podwójnej w 1978 roku.

Wojna w Ukrainie. Wojciech Fibak: Reakcja Polski i Polaków jest piękna

- Piękna jest reakcja Polski i Polaków na to co się dzieje w Ukrainie. Wspaniale, że naturalnie nam to przychodzi, że pomagamy bez zastanowienia. Nasz kraj pięknie się zachowuje w tej sytuacji, jestem dumny z moich rodaków. Ja od wielu lat mam bardzo ciepły stosunek do wszystkich Ukraińców, którzy pracują w Polsce. Wydaje się mi, że dla nas wszystkich, to jest teraz taka naturalna reakcja, że pomagamy Ukraińcom - zakończył Wojciech Fibak.

Rozmawiał Zbigniew Czyż