Witalij Kliczko wystąpił z przejmującym apelem. "Nie ma czasu na rozmowy"

Oprac.: Katarzyna Pociecha Sport

Nasila się konflikt na linii Rosja - Ukraina. Ukraińcy jednoczą się w obliczu zbrojnego zagrożenia i deklarują, że będą bronić swojego państwa przed Władimirem Putinem i jego ludźmi. Z poruszającym apelem do swoich rodaków oraz do całego świata zwrócił się Witalij Kliczko. Były bokser, a obecnie mer Kijowa zaapelował, by na Rosję nałożyć pełny pakiet sankcji. "Nie ma czasu na rozmowy! Trzeba powstrzymać tę pełzającą okupację, rozlew krwi, prowokacje i kłamstwa, imperialne ambicje! Apetyty agresora wzrosną. I nie skończą się tylko na Ukrainie" - stwierdził.

Zdjęcie Witalij Kliczko zwrócił się z przejmującym apelem / GENYA SAVILOV / East News