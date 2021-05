Sport Interia gotowy na najważniejsze imprezy w tym roku. Do odwiedzenia serwisu zachęca najlepszy siatkarz świata - Wilfedo Leon. Gwiazda światowej i polskiej siatkówki będzie promowała rosnącą w siłę sportową odsłonę Interii. Właśnie wystartowała kampania promocyjna będąca zapowiedzią letniej ofensywy serwisu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wilfredo Leon i serwis Sport Interia kibicują razem! Wideo INTERIA.TV

Reklama

- Udział gwiazdy formatu Wilfredo Leona w kampanii Sport.Interia.pl jest najlepszą ilustracją zmian zachodzących w naszym serwisie. Podobnie jak naszego najlepszego siatkarza cechują nas profesjonalizm, pasja, rzetelność i wielkie zaangażowanie. Właśnie na bazie tych wartości chcemy stworzyć najlepszy na polskim rynku serwis sportowy - mówi Michał Białoński, Dyrektor Serwisu Sport Interia.

Reklama

- Wybór Wilfredo Leona na twarz kampanii jest również konsekwencją ścisłej współpracy Interii z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz Polską Ligą Siatkówki - dodaje Białoński.

Wilfredo Leon to topowy siatkarz globu. Triumfował na najważniejszych imprezach klubowych. W Polskiej reprezentacji zadebiutował w 2019 r. Z miejsca stał się jej kluczowym graczem. León kilkakrotnie był ogłaszany przez ekspertów najlepszym zawodnikiem w najbardziej prestiżowych turniejach.

- Jestem nie tylko zawodnikiem, ale także pasjonatem różnych dyscyplin. Wybieram Sport Interia, bo wiem, że tworzą go eksperci i jednocześnie fani sportowych emocji - mówi Wilfredo Leon.

Wilfredo Leon ma na koncie wiele trofeów. W klubowej siatkówce zdobył wszystko, co było możliwe do zdobycia: czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, zdobył Klubowe Mistrzostwo Świata, mistrzostwo Kuby, Rosji, kilka razy sięgnął po puchary i superpuchary krajowe.



W seniorskiej reprezentacji Kuby zadebiutował w wieku... 14 lat, a trzy lata później został kapitanem drużyny narodowej. Z kubańską kadrą sięgnął po srebrny medal Pucharu Wielkich Mistrzów i wicemistrzostwo świata. Od dwóch lat broni barw reprezentacji Polski, z którą zdążył już zdobyć srebro Pucharu Świata i brąz mistrzostw Europy. Celem numer jeden w tym sezonie reprezentacyjnym są igrzyska olimpijskie. Wilfredo Leon nie ukrywa, że w Tokio interesuje go tylko złoty medal.

Sport Interia to niezastąpione źródło wiedzy dla kibiców piłki nożnej, siatkówki, sportów walki, tenisa, żużla, Formuły 1 i wielu innych dyscyplin. W serwisie codziennie pojawia się ponad 100 autorskich newsów, w tym wywiady, opinie i relacje na żywo z najważniejszych wydarzeń. Dzięki współpracy z Polsat Sport i Eleven Sports serwis jako jedyny dysponuje ekskluzywnymi materiałami wideo - skrótami meczów największych lig europejskich oraz piłkarskiej Ligi Mistrzów, które posiada na wyłączność w internecie.

Grupa Interia od początku współpracy z Grupą Polsat znacznie powiększyła zespół redakcyjny serwisu Sport Interia. Dołączyło do niego wielu czołowych dziennikarzy sportowych m.in. Dariusz Wołowski, Radosław Nawrot, Sebastian Staszewski, Paweł Czado, Dariusz Ostafiński i Bartosz Nosal. Nie brakuje również felietonów oraz materiałów wideo przygotowywanych przez gwiazdy stacji Polsat Sport m.in. Jerzego Mielewskiego, Pauliny Chylewskiej, Pauliny Czarnoty-Bojarskiej i Dariusza Dziekanowskiego.

****

Według Mediapanelu w kwietniu 2021 roku serwis Sport Interia odwiedziło 3,16 mln realnych użytkowników. Strony i aplikacje całej Grupy Polsat-Interia zanotowały prawie 21 mln realnych użytkowników i ponad 2 mld odsłon