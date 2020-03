Wielkoszlemowy US Open w golfie przełożony z powodu koronawirusa

Zaplanowany na 18-21 czerwca na polu Winged Foot w Mamaroneck w stanie Nowy Jork wielkoszlemowy turniej golfowy US Open został przełożony. Organizatorzy chcieliby, aby został rozegrany "późnym latem".

Informację o przełożeniu US Open opublikował dziennik "New York Post". Według gazety termin ulegnie zmianie, ale miejsce zawodów pozostanie to samo.

Stan Nowy Jork został bardzo mocno dotknięty pandemią koronawirusa. Zakażonych jest ponad 82 tys. ludzi, a liczba zgonów przekroczyła tysiąc.



US Open to trzeci wielkoszlemowy turniej golfowy, który nie odbędzie się w pierwotnie zaplanowanym terminie. Jako pierwszy przełożono słynny US Masters w Auguście, który miał być rozegrany w dniach 9-12 kwietnia. Następnie odwołano PGA Championship, w którym światowa czołówka miała rywalizować między 14 a 17 maja.



