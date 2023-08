Odejście Marka Szkolnikowskiego z TVP Sport odbiło się szerokim echem w polskich mediach sportowych. Dziennikarz pełnił to stanowisko od 2017 roku (rok wcześniej został wicedyrektorem) i uznał, że pora na kolejne wyzwania. Zapewnił, że jest spokojny o swoją przyszłość i patrzy na nią z optymizmem.

- Nie ukrywam, że przeszedłem tę grę. Nie interesuje mnie dalsze nabijanie xp i przechodzenie misji pobocznych, to nie w moim stylu. Rozbiłem bank i czas na nowe wyzwania. To, co nazywacie ego, jest dla mnie poczuciem własnej wartości i świadomością wykonanej pracy. Rozsiedzenie się w wygodnym fotelu może dla zdecydowanej większości byłoby pierwszym wyborem, ale nie dla mnie - napisał Marek Szkolnikowski.