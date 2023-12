Wielkie emocje w meczu Polaka. Krzysztof Ratajski poległ po zaciętej walce

Krzysztof Ratajski przegrał 2:4 z Jonnym Claytonem w meczu 1/16 mistrzostw świata PDC w darcie. Walijczyk prowadził już 2:0, następnie do głosu doszedł nasz 47-letni reprezentant, ale ostatecznie to Clayton cieszył się z odniesienia zwycięstwa. W najlepszej szesnastce tegorocznych mistrzostw Ratajskiego jednak zabraknie, za to znalazł się w niej jego piątkowy konkurent.