Wielki sukces polskiego alpinisty, zdobył Geszerbrum II. Spływają gratulacje

Zdradził, że atak szczytowy rozpoczął się we wtorek 18 lipca około godziny dziewiętnastej czasu polskiego, a zakończył 19 lipca około godziny czwartej czasu polskiego. Tuż po zdobyciu szczytu rozpoczął zjazd z wierzchołka w kierunku bazy, w której według aktualizowanych danych, ma się zjawić już niebawem.

Andrzej Bargiel zdobył Geszerbrum II. Wielki sukces polskiego himalaisty

Następnym celem uznanego himalaisty jest zdobycie szczytu Geszerbrum I (8080 m n.p.m), znajdującego się w tym samym paśmie górskim, co zdobyty 19 lipca Geszerbrum II.

Warto podkreślić, że Andrzej Bargiel to uznany polski himalaista, który rozpoczął realizację swoich wyznań w ramach autorskiego projektu Hic Stunt Leones. Nazwa pochodzi z języka łacińskiego i w wolnym tłumaczeniu oznacza "tu są lwy". Sentencja służyła do opisywania nieznanych do tej pory obszarów.