Katarzyna Niewiadoma do końca życia zapamięta swój genialny występ we włoskim Pieve di Soligo. To właśnie tam Polka sięgnęła po tytuł mistrzyni świata w kolarstwie gravelowym, zapisując się złotymi zgłoskami w historii rodzimego sportu. 28-latka na mecie zameldowała się samotnie, dystansując m.in. Włoszkę Silvię Persico i Holenderkę Demi Vollering, które również zameldowały się na podium.