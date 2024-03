Radwańska kpi z Karasia. "Piękny wzór do naśladowania dla młodzieży"

- Jak z kimś współpracuję, to zazwyczaj tej osobie ufam. Wiedziałem, że to biorę, natomiast nie zagłębiałem się, co to jest, bo miałem to w d****. Zapytałem się, czy to jest legalne. Powiedział mi: "72 godziny i nie będziesz miał tego w organizmie". Wiedziałem, że to jest coś nielegalnego. Na tamten moment miałem pełną świadomość - szokująco wyjawił w programie Hejt Park w Kanale Sportowym. Po takim stanowisku, zupełnie relatywizując problem, był szeroko krytykowany.