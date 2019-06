​Wiele atrakcji podczas 4. Krakowskiego Forum Sportu

W piątek i sobotę na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana odbędzie się 4. Krakowskie Forum Sportu. To będzie okazja dla klubów sportowych zaprezentowania swojej oferty, a dla dorosłych i dzieci możliwość aktywnego spędzenia czasu - powiedziała wiceprezydent Krakowa ds. edukacji, sportu i turystki Anna Korfel-Jasińska.

W piątek główną atrakcją będzie "Wyścig po zdrowie Tour de Pologne". Chętni będą mogli m.in. wystartować w wyścigu na interaktywnej makiecie, a także rywalizować m.in. z Czesławem Langiem na trenażerach. Zaplanowano także wyścig na rowerach - minibike. Przygotowano też strefę zdrowia, gdzie można będzie przejść bezpłatne badania profilaktyczne i uzyskać porady dietetyczne.

Z kolei w sobotę o godzinie 14.00 na Błoniach rozpocznie się impreza pod hasłem "Kraków - The Color Run".

- To nie jest bieg na czas, każdy może brać w nim udział. Przygotowaliśmy pakiet dla rodzin wielopokoleniowych, gdyż chcemy, aby pobiegli razem: babcie, dziadkowie, rodzice i dzieci. Naszym celem jest, aby całe rodziny ruszyły się z kanapy, odstawiły na bok telefony komórkowe i zobaczyły, że sport to fajna forma spędzania czasu. Niekoniecznie trzeba się przy tym męczyć. Trasa biegu liczy pięć kilometrów, znajdują się na niej cztery stacje, gdzie uczestnicy zostaną pokolorowani proszkiem i pianą, będą mieli też za zdanie pokonać dmuchane przeszkody. Po przekroczeniu mety każdy dostanie medal, bo każdy będzie zwycięzcą - powiedziała organizatorka biegu Karina Dziuba. Do udziału w biegu zgłosiło się już prawie dwa tysiące osób.

Z kolei dyrektor Zakładu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal zwrócił uwagę, że forum będzie miało też swoją cześć szkoleniową.

- Zapraszamy prezesów, trenerów i menedżerów klubów sportowych na wykłady i szkolenia. Będzie można pogłębić swoją wiedzę o tym, jak zarządzać klubami sportowymi i pozyskiwać środki finansowe - wyjaśnił.

Wiceprezydent Korfel-Jasińska podkreśliła, że krakowskie forum jest formą targów dla klubów i związków sportowych.

- To świetna okazja do zaprezentowania swojej oferty, a dla dorosłych i dzieci możliwość aktywnego spędzenia czasu - powiedziała.