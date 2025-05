Wicemistrz olimpijski zaatakowany… przez drona. "Bardzo krwawiłem"

Truls Moregard zaatakowany przez drona podczas treningu. "Mocno krwawiłem"

23-letni tenisista stołowy w ostatnich dniach przygotowywał się do kolejnych występów na arenie międzynarodowej. Na 17 maja zaplanowano bowiem rozpoczęcie mistrzostw świata w Katarze , w których reprezentant Szwecji miał wziąć udział. Przed startem w tej imprezie Moregard trenował w hali w Esloev, co uwiecznione miało zostać przy pomocy drona. Niestety, nikt nie mógł przewidzieć, jak fatalnie zakończy się ten dzień.

"To wyglądało jak atak rozjuszonego trzmiela. W ułamku sekundy zdecydowałem się nie uderzać go rakietką, którą trzymałem w prawej ręce, lecz lewą dłonią, która została dosyć mocno skaleczona. W tej dużej hali trzeba mieć szczególnego pecha, aby takie urządzenie trafiło akurat mnie. (...) Teraz jest w porządku, ale dron uderzył mnie poważnie i złamał mojego paznokcia w pół. Bardzo krwawiłem i cały palec boleśnie pulsował. Przez to bardzo się zestresowałem" - mówił w Moregard w rozmowie z gazetą "Dagens Nyheter".