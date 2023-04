Wicemistrz Europy zginął na froncie. "Bohaterowie nie umierają"

Doroszenko pochodził z Krzywego Rogu. Jako sportowiec startował w kategorii do 76 kg. Z reprezentacją Ukrainy brał udział m. in. w mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata. Najpierw w rywalizacji juniorów wywalczył srebrny medal w Rzymie. To był jego największy sukces w karierze.