WHO: Wszyscy chcą powrotu do sportu

Światowa Organizacja Zdrowia stale monitoruje sytuację związaną z pandemią koronawirusa. W zakresie sportu, eksperci nie mogą podejmować jednak decyzji, a co najwyżej służyć radą. "Nie podejmujemy decyzji, czy jakiekolwiek wydarzenia będą miały miejsce" - powiedział ekspert ds. sytuacji nadzwyczajnych WHO Michael Ryan.

Funkcjonowanie sportu w dobie pandemii koronawirusa powoduje wiele niepewności i rodzi sporo pytań. Pomimo konkretnych dat, które padają w ramach decyzji o przekładaniu wydarzeń sportowych, nie ma do końca całkowitej pewności, że jakiekolwiek większe zawody się odbędą.

Na środowej konferencji prasowej Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie padły pytania odnośnie sportu. Jak zaznaczono, WHO może dzielić się poradami w zakresie zarządzania ryzykiem podczas organizacji wydarzeń sportowych, ale nie ma zamiaru podejmować decyzji w ich sprawie.

"Nie podejmujemy decyzji, czy jakiekolwiek wydarzenia będą miały miejsce. Takie są prawa federacji i rządów państw, w których odbywają się tego rodzaju imprezy" - powiedział Michael Ryan - ekspert ds. sytuacji nadzwyczajnych WHO.

Ryan zaznaczył, że WHO chętnie udzieli rad danym krajom, które zwrócą się po pomoc. Jak zaznaczył, wszystkim zależy na szybkim powrocie do normalności, ale musi odbywać się to w bezpieczny sposób.

"Wszyscy chcą powrotu sportu. Wszyscy chcemy, aby powróciło nasze normalne życie społeczne i gospodarcze" - dodał ekspert, odpowiadając na pytanie dotyczące wznowienia meczów piłki nożnej.