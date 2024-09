Walczył za Polskę, ale zginął na wygnaniu. Został pochowany w wyjątkowym miejscu

W Glasgow - tak jak i we Lwowie - jednym z miejsc, które warto odwiedzić z perspektywy turysty, jest miejscowa nekropolia. Tak przynajmniej sugerują poświęcone tej kwestii portale, tworzące wszelkiego rodzaju rankingi zabytków i atrakcji. Co ciekawe, choć nie jest to oczywiste w przypadku szkockiego miasta i tu znajdziemy polski wątek.