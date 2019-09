Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) podejrzewa, że istnieją nieścisłości w przedstawionych przez moskiewskie laboratorium danych sportowców - poinformował dyrektor ds. mediów James Fitzgerald. Sprawą zajmuje się w Tokio komitet wykonawczy tej organizacji.

W oświadczeniu WADA napisano, że organizacja zbada "niespójności" w danych z kontroli w moskiewskim laboratorium przekazanych jej przez stronę rosyjską w styczniu. Jednocześnie agencja dała Rosjanom trzy tygodnie na wyjaśnienie sprawy.

Jeżeli agencji RUSADA udowodnione zostanie oszustwo w stosunku do tych danych, może to prowadzić do nałożenia sankcji za stosowanie instytucjonalnego dopingu w latach 2011-15.

RUSADA była zawieszona od 2015 roku w związku z aferą dopingową w Rosji w latach 2011-15. Dochodziło do tuszowania oraz manipulowania wynikami testów antydopingowych. W proceder zamieszanych było około tysiąca sportowców, a także trenerzy, działacze i funkcjonariusze państwowi.

We wrześniu ubiegłego roku WADA zdecydowała się przywrócić pełnię praw członkowskich rosyjskiej agencji, ale postawiła wówczas kilka warunków. Jednym z nich było umożliwienie inspektorom WADA dostępu i pozyskania wszelkich danych z moskiewskiego laboratorium do 31 grudnia 2018 roku.

Między 17 a 21 grudnia delegacja WADA została wprawdzie wpuszczona do placówki i - jak napisano wówczas w komunikacie - "poczyniono postępy", jednak ostatecznie wyjechała praktycznie z niczym, gdyż strona rosyjska zgłosiła zastrzeżenia dotyczące braku wymaganej miejscowym prawem certyfikacji sprzętu wykorzystywanego przez inspektorów.

W styczniu przedstawiciele WADA przyjechali do laboratorium po raz drugi i tym razem wszystko przebiegło bez problemów, ale jednak z kilkunastodniowym opóźnieniem. "Komitet Wykonawczy WADA postanowił w dalszym ciągu wdrażać postanowienia z 20 września i będzie kontrolował, czy RUSADA spełnia wymogi światowego kodeksu antydopingowego" - napisano wtedy komunikacie.

Wiele krajowych agencji antydopingowych, w tym polska, skrytykowało WADA za odwieszenie RUSADA już we wrześniu 2018.

