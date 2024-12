WADA podała kluczową datę. Sportowa Polska już czeka na tę decyzję

W przyszłym roku odbędą się wybory na prezydenta i wiceprezydenta WADA. Agencja podała już konkretne daty dotyczące wyborów, a Polacy mogą się zastanawiać, kto zastąpi Witolda Bańkę.

WADA szykuje się do wyborów. Poznaliśmy daty

Witold Bańka jest prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej od 1 stycznia 2020 roku. Dwa i pół roku później jednogłośnie wybrano go na drugą kadencję, która dobiegnie końca 31 grudnia 2025 roku. We wtorek WADA przekazała kluczowe informacje na temat kolejnych wyborów na prezydenta i wiceprezydenta. Dojdzie do nich 29 maja 2025 roku, bo muszą odbyć się co najmniej na sześć miesięcy przed zakończeniem kadencji obecnych rządzących. Każdy chętny kandydat musi jednak zacząć działać znacznie szybciej. Termin składania wniosków upłynie 31 stycznia 2025 roku. Z kolei ostatniego dnia marca zostanie opublikowana ostateczna lista kandydatów. Wtedy też zacznie się kampania wyborcza; potrwa aż do 28 maja. Reklama

Zwycięzców poznamy tuż po wyborach, ale realnie obejmą oni władzę dopiero 1 stycznia 2026 roku. Obecnie rolę wiceprezydenta pełni wielokrotna mistrzyni olimpijska i świata w short tracku, Chinka Yang Yang.

WADA a kwestia Igi Świątek

28 listopada Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) ogłosiła zakończenie postępowania w sprawie Igi Świątek. Kara trwała od 12 grudnia i została uchylona 4 października. Jednakże, jako że zawieszenie nałożono na miesiąc, to od momentu zakończenia postępowania przez ITIA, ono znowu obowiązuje i w praktyce zakończy się 4 grudnia. Wszystko wskazuje zatem na to, iż najlepsza polska tenisistka planowo rozpocznie nowy sezon podczas Australian Open. Nie oznacza to jednak, iż temat zawieszenia został już definitywnie zamknięty.

Od decyzji ITIA można się bowiem odwołać. Najprawdopodobniej nie zrobi tego sama 23-latka, która zaakceptowała miesięczne zawieszenie, ale uczynić może to WADA. Rzecznik prasowy podkreślał, iż agencja przyjrzy się tej sprawie.

POLADA ma czas na odwołanie do 18 grudnia, a po tym okresie WADA będzie miała kolejne 21 dni na podjęcie swojej decyzji. Ma zatem czas aż do 9 stycznia 2025 roku, choć w praktyce może to potrwać jeszcze dłużej. Bo okres trzech tygodni wejdzie w życie dopiero po zakończeniu wszelkiej korespondencji między powiązanymi podmiotami. Realnie można zatem zakładać, że WADA swoją decyzję podejmie dopiero wiosną. Do tej pory Igę Świątek czeka czas niepokoju, w którego trakcie musi jednak jak najmocniej skupić się na korcie, by walczyć o odzyskanie miana najlepszej rakiety świata. Reklama

WADA / AFP

Witold Bańka - szef WADA / FABRICE COFFRINI / AFP